El cerdo ibérico salva la mayoría de exportaciones relevantes salvo las de Japón y México

3 minutos

Madrid, 4 dic (EFE).- El sector del cerdo ibérico ha salvado por ahora la mayor parte de las exportaciones, pues los principales destinos siguen aceptando el producto, a pesar de los casos de peste porcina africana de jabalíes detectados en la región española de Cataluña (noreste).

No obstante, preocupa el cierre total de los mercados de Japón y México, dos destinos relevantes de los productos españoles de cerdo ibérico.

El director de la asociación interprofesional del cerdo ibérico (Asici), Jesús Pérez, admitió este jueves, en declaraciones a EFE, esa «preocupación», aunque el foco esté «lejos» de las zonas de producción, fundamentalmente en el centro oeste y suroeste de España.

«Nos preocupa mucho el momento en el que se ha dado, que es en plena montanera (engorde)», donde hay «en torno a 600.000 animales sueltos en el suroeste peninsular» para que pasten al aire libre, explicó.

El sector «hoy en día está más profesionalizado, altamente cualificado, con muchas medidas de bioseguridad implantadas, pero aún así nos preocupa», reiteró.

Confió en que los esfuerzos permitan que los focos no se extiendan porque, de lo contrario, se temen «todas las implicaciones que ello conllevaría (…) en materia de exportación».

Recordó que el impacto de la peste porcina africana en el cerdo en producción extensiva es «mayor» porque la erradicación «sería más complicada» y, por eso, tras los casos de Cataluña, los ganaderos del ibérico «están reforzando la bioseguridad, restringiendo visitas al mínimo, aumentando la desinfección de los equipos y revisando protocolos».

Impacto comercial

Sobre el impacto comercial exportador, Pérez indicó que «la mayoría de los principales mercados» del cerdo ibérico (Unión Europea, China y Reino Unido) «aceptan la regionalización»: solo vetan productos porcinos de la zona de Cataluña afectada, que en este caso no es de relevancia para el ibérico.

Además, «se está negociando con Estados Unidos y Canadá» para conseguir también regionalizar, mientras que los países que más preocupan ahora al sector ibérico son Japón y México, dos destinos «importantes» que han cerrado totalmente las fronteras.

Asici ha suspendido su participación en la feria alimentaria Foodex 2026, que se celebrará en Tokio a principios de 2026.

Redistribuir de forma inmediata esa mercancía que se enviaba a Japón o México hacia otros destinos abiertos «no es tan sencillo», ya que «requiere tiempo y trabajo».

A pesar de todo, Pérez confía en que los destinos que permanecen abiertos puedan absorber «parte» de la producción, aparte del mercado español.

La Unión Europea (UE) ha delimitado la zona afectada por la aparición de la peste porcina africana en España a ocho comarcas de la provincia catalana de Barcelona, que estarán sometidas a restricciones hasta el 28 de febrero de 2026, tras un brote en jabalíes detectado el 28 de noviembre.

Por el momento, no se han notificado casos en granjas de cría de cerdos.

En el caso de España, se han suspendido unos 120 certificados sanitarios de exportación de varios productos del cerdo a cerca de 40 países. EFE

jjr/lrs/grc/jl/pddp