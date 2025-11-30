El Cerro Porteño conquista el Clausura de Paraguay al vencer al colista Tembetary

Asunción, 30 nov (EFE).- El Cerro Porteño, del entrenador uruguayo Jorge Bava, conquistó este domingo el torneo Clausura paraguayo y sumó el título nacional número 35 de su historia al vencer por 0-2 al colista Atlético Tembetary en el estadio Defensores del Chaco.

El Ciclón de Barrio Obrero impuso su autoridad con los goles de Juan Iturbe (m.16), que disparó cruzado a ras del piso para vencer al portero Tomás Canteros, y de Jorge Morel (m.47), que aumentó con un remate que se filtró lejos del alcance del guardameta.

Con la victoria, el elenco azulgrana acabó el campeonato en la cima con 46 puntos tras una racha de once partidos invictos, con siete victorias y cuatro empates.

Bava llegó al banco azulgrana el 29 de septiembre pasado en reemplazo del argentino Diego Martínez.

Cerro Porteño se consagra campeón después de cuatro años ya que en 2021 levantó el título del Clausura de la mano de Francisco Arce.

El Guaraní venció por 2-1 al Sportivo Luqueño en el estadio Erico Galeano de la ciudad de Capiatá.

Durante varias fechas, el Cacique, dirigido por el argentino Víctor Bernay, escoltó con un punto menos al Cerro Porteño esperando su oportunidad, pero esa diferencia se mantuvo hasta el final acabando el torneo con 45 puntos.

Este domingo, comenzó ganando con un gol de Cesar Miño (m.55), pero Luqueño empató con un tanto de Federico Santander (m.70).

En tiempo añadido (m.94), Guaraní aumentó de penalti por medio de Diego Fernández.

La última jornada del Clausura comenzó el jueves con la victoria de Libertad por 2-0 sobre General Caballero con tantos de Lorenzo Melgarejo y Roque Santa Cruz.

A continuación empataron 0-0 Deportivo Recoleta y Nacional.

El pasado miércoles Olimpia igualó 3-3 con 2 de Mayo, en el partido de despedida del técnico Ever Hugo Almeida del banco del Decano.

Rodney Torres, Hugo Quintana y Adrián Alcaraz anotaron para Olimpia en tanto que su rival dejó todo igual con los tantos de Diego Acosta, Sergio Fretes y Fernando Cáceres.

El mismo día igualaron sin goles Sportivo Ameliano y Trinidense. EFE

