El Cervantes celebra los 100 años de Sánchez-Albornoz, historiador exiliado en Argentina

2 minutos

Madrid, 9 feb (EFE).- El historiador español Nicolás Sánchez-Albornoz, especializado en la historia social de América Latina y una de las figuras más destacadas del hispanismo contemporáneo, fue homenajeado por el Instituto Cervantes este lunes, dos días antes de cumplir 100 años.

Sánchez-Albornoz, que fue el primer director del Cervantes, recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, así como la medalla que esta institución pública dedica a la promoción de la lengua y la cultura españolas.

Cumplirá el 11 de febrero «sus primeros cien años de vida», bromeó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, quien le entregó la distinciones con el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero.

Ambos ensalzaron su trayectoria, marcada por la lucha contra la dictadura franquista, y su pertenencia a las academias de la Historia de Argentina, Ecuador y Portugal.

El historiador, especializado también en la historia económica de España, es miembro de la Real Academia de la Historia y estuvo durante decenios exiliado en Argentina, donde desarrolló buena parte de su carrera académica.

Sánchez-Albornoz recibió con «gran gusto» la orden, otorgada por su trayectoria intelectual, su compromiso democrático y su contribución a la proyección internacional de la cultura española.

La Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica es una de las máximas distinciones del Estado español, que reconoce, en palabras del ministro Albares, a quienes contribuyen con «méritos excepcionales a la nación».

Albares celebró su ejercicio, entre 1991 y 1996, como primer director del Cervantes, que cumplió durante décadas una función «esencial que a día de hoy perdura», especialmente relevante en «un momento de profundísimas transformaciones internacionales», donde «la extrema derecha global vuelve a amenazar los valores democráticos», incidió.

Por su parte, el actual director del Cervantes subrayó que «la labor de Nicolás es y será siempre agradecida por los sucesivos directores del Instituto Cervantes».

Nacido en Madrid en 1926, Sánchez-Albornoz fue detenido en marzo de 1947 debido a su militancia en la Federación Universitaria Escolar (FEU) y condenado a trabajos forzados.

Tras su fuga, vivió durante décadas en el exilio argentino, donde desarrolló gran parte de su carrera y, desde entonces, publicó numerosas obras y artículos. Fue fundador de la editorial Ruedo Ibérico, que sirvió para de lucha intelectual contra el régimen franquista. EFE

