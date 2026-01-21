El Cervantes recibe el legado de Josefina Pla, figura clave de la cultura paraguaya del XX

Madrid, 21 ene (EFE).- La Caja de las Letras del Instituto Cervantes de Madrid, donde se atesoran bajo llave numerosos legados de reconocidos escritores o artistas, recibió este miércoles el legado ‘in memoriam’ de la escritora, dramaturga y periodista Josefina Pla (1903-1999).

Aunque nació en las españolas Islas Canarias, Pla se mudó en 1927 a Paraguay, donde desarrolló su carrera y se convirtió en una figura clave de la cultura hispanoamericana del siglo XX.

Su legado, introducido este miércoles en la caja número 1608 de la cámara acorazada que se encuentra en la central sede del Instituto Cervantes, en el centro de Madrid, incluye un poema inédito dedicado a su único hijo, Ariel, y una muestra ‘simbólica’ de arcilla con la que trabajaba la autora, que también era ceramista, explicó el Instituto en un comunicado.

También se entregó un ejemplar de la revista ‘Alcor’, donado por la Biblioteca Nacional de Paraguay, que da cuenta de lo prolífico de la autora en cuanto a articulista, y un ejemplar del catálogo ‘La cerámica’ de Josefina Pla, editado por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrolla (AECID), que recoge toda la información sobre la colección completa que donó a España en 1989.

Asimismo, se depositaron los tomos I y II de los Cuentos Completos de la autora y otro texto de cuatro páginas del archivo del Centro Cultural de España Juan de Salazar de Paraguay.

El legado se ha completado con tres escritos de Pla sobre arte popular paraguayo y el manuscrito inédito ‘El hombre en la cruz’, obra de teatro digitalizada por primera vez para esta ocasión.

También incluye un ejemplar de ‘Cuaderno Salazar: Especial Josefina Pla’, que reúne reflexiones, poemas, memorias e imágenes articuladas en torno a la homenajeada y una copia de tres fotografías personales de la artista en el patio de su casa.

«Una figura universal»

Acudieron al acto, entre otros, el director de gabinete del Instituto Cervantes, Miguel Albero; el embajador de España en Paraguay, Javier Parrondo; y la subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible (AECID), Eloísa Vaello.

Para el embajador de España en Paraguay, este legado supone «la materialización de una trayectoria intelectual profunda, lúcida e inabarcable».

«Fue una figura universal que ejerció un pensamiento crítico y con una mirada y un compromiso con la cultura que sigue dialogando en el presente y proyectándose hacia el futuro», remarcó Parrondo.

Además, Pla «representa un puente entre ambas orillas y una conversación sostenida entre España y América», anotó, por su parte, la subdirectora de Cooperación y Acción Cultural para el Desarrollo Sostenible (AECID), Eloísa Vaello.

Pla, que fue miembro de la Academia Paraguaya de la Lengua y de la Academia Paraguaya de la Historia, está considerada una figura representativa de la literatura y el arte de este país, al que llegó con solo 24 años, y donde impulsó el periodismo femenino dejando una vasta obra que abarca poesía, teatro, narrativa y ensayo. EFE

