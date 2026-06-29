El Chapare, la tierra de la coca que desafía al gobierno de Bolivia

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A metros de un regimiento militar donde soldados montan guardia, decenas de cocaleros acampan en protesta pese a que rige un estado de excepción que lo prohíbe: en el Chapare boliviano, los movimientos sociales le disputan el control territorial al gobierno.

En esta región selvática y pobre del centro de Bolivia se refugia el expresidente Evo Morales, fugitivo de la justicia y protegido por pobladores que desde hace semanas conforman el núcleo más duro de manifestaciones contra el presidente de derecha Rodrigo Paz.

El izquierdista Morales anunció el lunes una tregua en los cortes de rutas que desabastecieron de alimentos y combustibles por casi dos meses a ciudades bolivianas, en medio de la peor crisis económica en cuatro décadas.

Pero los manifestantes permanecen en vigilia a la vera de las precarias carreteras del Trópico de Cochabamba, conocido como Chapare y de unos 260.000 habitantes, listos para volver a la acción.

Protegidos del sol bajo toldos de lona y provistos de montañas de piedras para frenar el tránsito, estos trabajadores de la hoja de coca -principal motor productivo de la región- muestran carteles exigiendo la renuncia de Paz y reciben aliento de vecinos de la zona.

«La lucha sigue hasta que se vaya este maldito gobierno», dice a la AFP Rosalía Vilca, de 39 años, mientras vende el plato típico «salchipapa» en la plaza del municipio de Shinahota.

«Que Paz venga si es machito, aquí nos vamos a alzar para cuidar al Evito porque con él hemos vivido 14 años de felicidad», agrega, frente a una amenaza del gobierno de intervenir en el Chapare para capturar al exmandatario (2006-2019).

Sobre Morales, exsindicalista cocalero y primer presidente indígena de Bolivia, pesa una orden de arresto por un caso de presunta trata de menor, que él denuncia como persecución.

La Fiscalía lo acusa por una supuesta relación con una adolescente de 15 años con la que habría tenido una hija cuando gobernaba, con el consentimiento de los padres a cambio de beneficios.

– «La vida por Evo» –

La coca es omnipresente en el Chapare, desde cultivos en comunidades rurales de acceso vedado para extraños hasta tramos de rutas ocupados para el secado artesanal de la cosecha al sol.

La planta es la materia prima de la cocaína. Más del 90% de lo que se produce en la región no pasa por el mercado autorizado, según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos, aunque no necesariamente todo va al narcotráfico.

Los pobladores defienden su producción para usos heredados de costumbres milenarias de pueblos indígenas, como el «chasqueo»: mascado de coca para mitigar el cansancio, hambre y frío.

«En las ciudades dicen que los chapareños somos narcotraficantes, pero no es así: aquí trabajamos y también sufrimos los bloqueos, aunque son por una causa justa», dice Zulma Torres, de 42 años y trabajadora de la terminal de buses de Shinahota.

«En el Chapare estamos dispuestos a dar la vida por Evo», advierte, ante acusaciones no probadas de Paz acerca de que Morales recibiría financiamiento del narcotráfico.

El exmandatario tiene su base de operaciones políticas en Lauca Eñe, un poblado de 900 habitantes dentro de Shinahota donde está la sede de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, estructura sindical de los cocaleros.

Sin policías a la vista, a Lauca sólo se puede ingresar con custodia de los asesores de Morales, tras atravesar una barricada de madera y paja con torres de vigilancia y hombres pertrechados con lanzas, escudos de chapa de barril y ‘walkie-talkies’.

En las calles del poblado, familias enteras acampan desde hace meses a la intemperie como escudo humano para el expresidente.

Se alimentan en ollas populares, mezclan el quechua con el español y se turnan para montar guardia en puntos de control.

«No me voy a rendir, el que negocia su sobrevivencia no es digno», dijo el martes Morales en una entrevista con la AFP.

– «Somos discriminados» –

En las rutas del Chapare, tiendas improvisadas venden bidones de gasolina a valores exagerados: un mercado ilegal favorecido por una escasez de combustibles que afecta a Bolivia desde antes de los bloqueos.

«Somos discriminados por el gobierno central, no nos quiere para nada y la gasolina ya ni entra al Trópico: compramos en la calle a precio alto y estamos jodidos», dice Nicolás García, un chofer de 52 años.

En los últimos días, los chapareños también sufrieron apagones eléctricos que Morales atribuyó a una supuesta represalia del gobierno.

«Así sólo van a convulsionar más al pueblo boliviano, provocan enfrentamientos», dice Mario Flores, de 51 años, verdulero de Shinahota.

«Le achacan al Evo que financia los bloqueos, pero aunque seamos campesinos y no hayamos estudiado, sabemos que el gobierno tiene la culpa», lanzó.

ffb/mel/mr