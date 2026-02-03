El chavismo exige liberación de Maduro cumplido un mes de su captura por EEUU

Miles de chavistas se movilizaron el martes para exigir la liberación de Nicolás Maduro, el presidente izquierdista de Venezuela que fue depuesto en una incursión militar de Estados Unidos hace un mes exacto.

Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante la operación del 3 de enero, que incluyó bombardeos a Caracas y otras regiones vecinas. Delcy Rodríguez, su vicepresidenta, asumió el poder de forma interina y gobierna bajo presión de Estados Unidos.

«¡Llegó la patria, llegó la paz, que Venezuela necesita a Nicolás!», gritaron manifestantes vestidos de rojo, el color del chavismo, durante el recorrido hacia el centro de Caracas.

El oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ha movilizado a su militancia desde la captura del exgobernante y su esposa, Cilia Flores, que ahora responden en un juicio por narcotráfico en Nueva York.

Más temprano, una concentración de estudiantes universitarios y familiares de presos políticos pidieron celeridad en la aprobación de una ley de amnistía prometida por Rodríguez.

El proyecto por ahora no llegó al Parlamento, que sesionó otros temas el martes.

La concentración en la Universidad Central de Venezuela (UCV) reunió a unas 500 personas y reactiva una movilización silenciada.

Cualquier protesta contra el gobierno era de hecho una rareza en el país, después de la represión de las manifestaciones contra la cuestionada reelección de Maduro en 2024, que llevaron a más de 2.000 personas a prisión bajo cargos de «terrorismo».

«¡La libertad está en la calle y no la para nadie!», gritaban los manifestantes. «¡La gente se pregunta qué es lo que se ve, son los estudiantes en la calle otra vez!», coreaban en la concentración.

– «Momento histórico –

Rodríguez mantiene al chavismo en el poder, aunque condicionado por Washington. Es una «estabilidad tutelada», evaluó Guillermo Tell Aveledo, profesor de Estudios Políticos en la Universidad Metropolitana.

Cedió a Estados Unidos control en el petróleo, una exigencia del presidente Donald Trump, además de promover una reforma a la ley de hidrocarburos que flexibiliza los controles y abre la puerta a la inversión privada.

Ambos países avanzan además en la reanudación de las relaciones bilaterales, rotas por Maduro en 2019.

La gobernante recibió a la embajadora Laura Dogu, que encabezará como encargada de negocios la misión diplomática en Caracas. El excanciller Félix Plasencia hará lo propio en Washington.

«Es un momento histórico para ambos países. Como dijo el secretario (de Estado, Marco) Rubio, queremos una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática», afirmó Dogu en un video publicado por la embajada.

Insistió igualmente en las fases planteadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, sobre Venezuela, que terminan en una transición.

La oposición ha exigido un cambio de gobierno a través de elecciones.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, condenó otra vez la «operación militar inédita y desproporcionada» del 3 de enero. «Fue inédita nuestra respuesta», apuntó. «Respondimos con los medios y fuerzas disponibles».

La Fuerza Armada juró lealtad y subordinación a Rodríguez.

– «No nos van a vencer» –

La manifestación del chavismo llegó cerca del palacio presidencial de Miraflores. Cantantes afines animaron desde una tarima.

Canciones de campaña sonaban en enormes bocinas de camiones que escoltaban al grupo.

En la multitud, seguidores desplegaron una gran tela con la imagen impresa de Maduro y Flores.

«Nos sentimos confusos, nos sentimos tristes, rabiosos, hay muchas emociones dentro de este proceso que nos tiene en la calle», expresó José Perdomo, empleado público de 58 años. «La esperanza sigue en la calle luchando y más temprano que tarde tendrán que soltar a nuestro presidente».

«Hagan lo que hagan no van a poder con nosotros, Venezuela es un país que ha pasado por mil y una y no nos van a vencer», expresó por su parte Adriana Peñaloza, técnica de sonido de 47 años.

En la sesión del Parlamento, la diputada oficialista, Tania Díaz, tomó la palabra para expresar la condena del PSUV al «secuestro» de Maduro y Flores, que es legisladora. «Ustedes están dando su batalla allá» en Nueva York y «el poder popular está en la calle».

«Y así se va a mantener hasta que ustedes estén de regreso», añadió. «Los tendremos más temprano que tarde».

