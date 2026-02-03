El chavismo extiende una gigantografía en protesta para exigir la devolución de Maduro

Caracas, 3 feb (EFE).- Una gigantografía con la imagen de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fue extendida entre la multitud chavista que se concentraba en el centro de Caracas para exigir a Estados Unidos la devolución de la pareja presidencial, luego de que fuera capturada hace un mes por tropas estadounidenses en una operación que el oficialismo califica de «secuestro».

Durante una marcha convocada en Caracas, cientos de chavistas gritaron en inglés «Bring them back» -Tráiganlos de vuelta-, una frase estampada en la gigantografía en exigencia a la devolución de Maduro y Flores, actualmente detenidos en Estados Unidos.

«Free Cilia; free Nicolás Maduro. Bring them back», expresó Nahum Fernández, jefe de Gobierno de Distrito Capital, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión.

Por su parte, el hijo de Maduro, Nicolás Maduro Guerra, aseguró que su padre y Cilia «están conscientes del momento que ahora les toca jugar y de la lucha desde las trincheras, allá (En Estados Unidos)», así como del «papel que les toca jugar en esta lucha histórica».

«Hoy tenemos paz gracias a Nicolás que está allá. (…) Nicolás y Cilia estarán fuertes porque nosotros vamos a estar unidos por la lucha, por su liberación y por avanzar en la construcción de la revolución bolivariana», indicó Nicolás Maduro Guerra.

Durante la concentración, el chavismo cantó varias canciones, entre ellas una que usó Maduro en su campaña presidencial en 2024, cuando fue proclamado mandatario reelecto por el ente electoral, un resultado que la mayor coalición opositora considera fraudulento.

Desde el ataque militar de Estados Unidos, el chavismo se ha movilizado diariamente en Caracas con marchas, jornadas de escritura de cartas y vigilias para pedir la liberación y retorno de Maduro y Flores a Venezuela.

El jefe de Gobierno de Distrito Capital aseguró este martes que ya hay «más de 300.000 cartas» que han hecho los venezolanos en apoyo a Maduro y Flores.

Maduro permanece encarcelado en una cárcel en Estados Unidos, acusado de cuatro cargos federales, entre ellos, conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, y colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington.

El pasado 5 de enero, dos días después de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez asumió como presidenta encargada del país y ha implementado una serie de medidas que, asegura, fueron decisión del mandatario.

Rodríguez inició un proceso «exploratorio» para retomar las relaciones diplomáticas con EE.UU., se acordó la venta de petróleo a ese país y, además, impulsó una reforma a la ley orgánica de hidrocarburos para atraer inversiones privadas y extranjeras a este sector. EFE

