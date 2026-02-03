El chavismo realiza una vigilia en Caracas a un mes de la captura de Nicolás Maduro

Caracas, 2 feb (EFE).- Decenas de chavistas se reunieron este lunes en una avenida del oeste de Caracas para llevar a cabo una vigilia en la que exigen el regreso del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, quienes cumplen un mes detenidos en Estados Unidos, tras un ataque militar a la capital venezolana y otras tres regiones cercanas.

«Estaremos en la calle si es posible toda la noches hasta que liberen a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros», dijo a EFE Berenice Zapata, secretaria general del partido Unidad Popular Venezolana (UPV), desde la avenida Urdaneta, cercano al palacio presidencial de Miraflores.

Zapata indicó que el objetivo es estar toda la noche en la calle para exigir el regreso del mandatario y Flores, quienes fueron capturados por tropas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

Por su parte, Rosa Terán, integrante del Movimiento de Mujeres Cacique Urquía, expresó a EFE el cariño que le tiene a Maduro y a Flores, así como el apoyo a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

«Te amamos presidente, ni te imaginas cuánto, cuánta falta nos haces, pero aquí estamos con nuestra presidenta Delcy Rodríguez», sostuvo.

Terán señaló que siempre que sean convocados estarán en las calles de Caracas para exigir la liberación del mandatario y de la primera dama, que se encuentran detenidos en Nueva York, acusados de delitos vinculados al narcoterrorismo.

Rodríguez, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva, juró como presidenta encargada de Venezuela el pasado 5 de enero, tras una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Este lunes, Rodríguez se reunió en Caracas con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos en el país suramericano, Laura Dogu, que llegó el sábado para reabrir la misión diplomática estadounidense, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de las relaciones entre ambas naciones.

El ministro de Comunicación, Miguel Ángel Pérez Pirela indicó, en Telegram, que la reunión se dio en el marco «de la agenda de trabajo entre la República Bolivariana de Venezuela y de los Estados Unidos de Norteamérica», sin ofrecer mayores detalles de lo conversado.

Por su parte, Dogu indicó, en la red social X, que se reunió con la presidenta encargada y su hermano y jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez.

«Hoy me reuní con Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez para reiterar las tres fases que el secretario de Estado, Marco Rubio, ha planteado sobre Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición», añadió la diplomática.

El pasado 9 de enero, el Gobierno encargado de Rodríguez anunció el inicio de un «proceso exploratorio de carácter diplomático» con Estados Unidos, orientado al «restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países» y para abordar las consecuencias del que consideran como «secuestro» de Maduro y su esposa, Cilia Flores.

El Gobierno chavista anunció este lunes que el excanciller Félix Plasencia será el nuevo representante diplomático de Venezuela en Estados Unidos y que en los «próximos días» viajará a territorio norteamericano para reabrir la misión diplomática. EFE

