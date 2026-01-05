El chavista Jorge Rodríguez es reelecto presidente del Parlamento de Venezuela

Caracas, 5 ene (EFE).- El diputado chavista Jorge Rodríguez fue reelecto este lunes como jefe del Parlamento de Venezuela, institución que ha presidido durante los últimos dos períodos legislativos, durante una sesión marcada por el ataque de EE.UU., que terminó con la captura del mandatario Nicolás Maduro y su esposa y diputada, Cilia Flores.

«Evidente y determinante mayoría, queda aprobada», declaró el director de debate, Fernando Soto Rojas, al referirse a la votación, durante la inauguración del período legislativo 2026-2031, a favor de Rodríguez, hermano de la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez. EFE

