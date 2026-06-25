El chef José Andrés donará un millón de dólares en ayuda a Venezuela tras los terremotos

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Washington, 25 jun (EFE).- El chef español José Andrés anunció este jueves que enviará un millón de dólares a Venezuela para ayudar «ante el caos provocado» por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en el país la tarde local del miércoles.

El filántropo asegura que este dinero servirá para dar apoyo a World Central Kitchen, la organización sin ánimo de lucro que se dedica a responder rápidamente en crisis humanitarias, climáticas y comunitarias, llevando comidas a personas afectadas y que ya se está movilizando en Venezuela.

A través de un mensaje en la red social X, José Andrés indica que espera ayudar al máximo número de personas posible y que «la situación no sea tan grave como parece…».

El cocinero español explica que ya había «equipos distribuyendo comidas» y que World Central Kitchen iba a ampliar las operaciones » muy rápidamente… a muchas localidades…».

La rápida respuesta a las catástrofes es uno de los principales activos de la organización de José Andrés y en sus redes fueron detallando este jueves los pasos que se estaban dando en Venezuela tras los seísmos.

«El equipo de respuesta de emergencia de WCK se dirige a Caracas, Venezuela, para apoyar a las familias afectadas por dos terremotos que derribaron edificios residenciales en toda la ciudad. Estamos trabajando con colaboradores de larga trayectoria para servir comidas a los residentes y a los equipos de primera respuesta lo antes posible», se podía leer en redes horas después de los terremotos.

Venezuela afronta el día después recibiendo el apoyo y la solidaridad internacionales a una tragedia que ya deja más de 160 muertos y más de 970 heridos. EFE

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