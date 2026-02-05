El chileno Barrios y el serbio Lajovic abrirán la serie de primera ronda de la Copa Davis

Santiago de Chile, 5 feb (EFE).- El chileno Tomás Barrios y el serbio Dusan Lajovic abrirán este viernes la serie de primera ronda de la Copa Davis, según determinó el sorteo de este jueves en el Court Central del Estadio Nacional en Santiago.

Chile y Serbia jugarán en busca del Final 8, que se disputará en Italia en noviembre próximo.

Barrios en el puesto 112 del ránking mundial, se medirá con Lajovic (número 123), luego de que el capitán de Chile Nicolás Massú lo designó como su segundo para los juegos individuales por detrás de Alejandro Tabilo (73).

Tabilo, quien actualmente es la primera raqueta chilena, se enfrentará con el debutante de 18 años Ognen Milic (462) en el segundo partido de sencillos.

“Estoy con confianza y vengo preparado para darlo todo”, afirmó Tabilo, quien viene de caer eliminado en primera ronda del Abierto de Australia ante el francés Quentin Halys.

Massú afirmó que Alejandro y Tomi vienen con ritmo de competencia.

«La semana pasada jugaron en Concepción. Los veo muy bien, con mucha confianza. Creo que están preparados”, enfatizó.

El equipo serbio capitaneado por Viktor Troicki disputa esta serie con las bajas de sus cuatro mejores jugadores: Novak Djokovic, tercero del mundo, Miomir Kecmanovic (69), Hamad Medjedovic (80) y Laslo Djere (94).

Troicki dijo sobre Milic que “ha mejorado muchísimo, pero aún es joven y se esperan resultados profesionales de él”.

El ganador de esta llave será anfitrión en el duelo de segunda ronda ante España, en septiembre próximo, mientras que el derrotado defenderá su lugar contra un perdedor del Grupo Mundial I, en las mismas fechas.

La elección de Massú por Barrios sorprendió, al dejar de lado la opción de Cristian Garín, quien ocupa el puesto 92 de la clasificación de la ATP, pero quien recientemente transitó la pérdida de su padre.

El partido de dobles lo jugarán este sábado Tabilo, 310 del ránking, y Nicolás Jarry (sin posición en dobles), contra los gemelos serbios Ivan y Matej Sabanov, situados en los puestos 220 y 221, respectivamente.

La decisión de Massú para el compromiso de dobles también fue una sorpresa, considerando que en el equipo está Matías Soto, en el puesto 146, que lo deja como el chileno mejor posicionado.

El capitán chileno había dicho sobre su elección para el orden de juego que debía “ser inteligente, puedo jugar con eso y hacerlos pensar un poquito a ellos y ellos a mí, es un poco un partido de ajedrez”.

El equipo chileno no ha tenido un buen arranque de temporada en este 2026, además de Tabilo, Jarry cayó en la clasificación del torneo en Australia, Garín también perdió en primera ronda, mientras que Barrios se despidió después de haber ganado en la qualy.

La programación también estableció que el orden de los partidos de individuales se invertirá (Tabilo-Lajovic y Barrios-Milic) en caso de que la serie se defina con los últimos puntos. EFE

