El chileno Smiljan Radić Clarke, galardonado con el Premio Prtizker de 2026

Redacción Internacional, 12 mar (EFE).- El arquitecto chileno Smiljan Radić Clarke es el ganador del Premio Pritzker 2026 por la «originalidad radical» de su obra, «vinculada a la experimentación material y la memoria cultural», según anunció este jueves la organización del galardón, considerado el nobel de la arquitectura.

La obra de Smiljan Radić Clarke tiene un fuerte componente filosófico y artístico. «Las ideas habitan las cosas. Siempre he intentado crear entornos donde otros puedan descubrir ideas emergentes», señala el galardonado en el comunicado que anunció el fallo.

El jurado destaca la complejidad de las obras del arquitecto chileno, que se sitúan en «una encrucijada entre la incertidumbre, la experimentación material y la memoria cultural» y que no tienen un signo distintivo, nunca se repite, sino que permite que cada edificio emerja a partir de las condiciones particulares de su ubicación y destino.

Una obra marcada por la fragilidad

«Smiljan Radić privilegia la fragilidad frente a cualquier afirmación injustificada de certeza. Sus edificios parecen temporales, inestables o deliberadamente inacabados -casi a punto de desaparecer-, y sin embargo proporcionan un refugio estructurado, optimista y discretamente alegre, que abraza la vulnerabilidad como una condición intrínseca de la experiencia vivida», señala el fallo.

El laureado por su parte reflexiona sobre la misión de la arquitectura hoy en día: «La arquitectura existe entre formas grandes, masivas y duraderas, estructuras que permanecen bajo el sol durante siglos, esperando nuestra visita, y construcciones más pequeñas y frágiles efímeras como la vida de una mosca, a menudo sin un destino claro bajo la luz convencional», señala.

«Dentro de esta tensión entre tiempos dispares -añade-, nos esforzamos por crear experiencias que transmitan presencia emocional, animando a las personas a detenerse y reconsiderar un mundo que a menudo pasa ante ellas con indiferencia».

El jurado reconoce la dificultad de reproducir «las cualidades de su obra arquitectónica en lenguaje hablado» porque sus diseños trabajan «con dimensiones de la experiencia, que son inmediatamente palpables pero escapan a la verbalización».

Biografía y obras

Smiljan Radić Clarke nació en 1965 en Santiago de Chile y estudió en la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el Istituto Universitario di Architettura de Venecia. Durante sus años universitarios conoció a la escultora Marcela Correa, con quien se casó y juntos diseñaron su primera obra, ‘Casa Chica’ un edificio de 24 metros cuadrados construido a mano en la cordillera de los Andes.

Entre sus obras más importantes se encuentran el Pabellón Serpentine Gallery (Londres, 2014), compuesto por una carcasa translúcida de fibra de vidrio apoyada en enormes piedras, o el Teatro Regional del Bío-Bío (Concepción, Chile, 2018), un edificio con una envoltura semitranslúcida diseñada para modular la luz y la acústica.

También ha firmado el edificio Nave, un centro de creación en Santiago de Chile, la ampliación del Museo de Arte Precolombino en Chile, la Casa para el Poema del Angulo Recto (Vilches, Chile), las Bodegas Viña VIK, y el edificio del Restaurante Mestizo, también en Chile.

En 2017 fundó la Fundación de Arquitectura Frágil en Santiago, promoviendo la investigación experimental y la práctica colectiva, que cuenta con una exposición actualmente en el Museo de Bellas Artes de Chile.

Radić mantiene un estudio en Santiago de Chile, donde continúa desarrollando una arquitectura «profundamente personal y atenta a la experiencia humana», señala el Pritzker. Actualmente tiene proyectos en Albania, España, Suiza y Reino Unido.

En España tiene en proceso de construcción el Solo Hotel, un edificio embarcado en el proyecto arquitectónico Solo Houses (Matarraña, Teruel), y la construcción y rehabilitación de la Fira de Barcelona.

Su obra ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, como el Oris Award, el Arnold W. Brunner Memorial Prize y el Gran Premio de la Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito, y ha sido exhibida en museos y galerías de Japón, Estados Unidos, Austria, Italia y Chile.

El jurado del Premio Pritzker de Arquitectura 2026 estuvo presidido por el arquitecto chileno Alejandro Aravena, laureado del Pritzker en 2016, y contó con la participación de expertos como en arquitectura como Barry Bergdoll, Deborah Berke, Stephen Breyer, André Aranha Corrêa do Lago; la arquitecta y laureada del Pritzker 2021 Anne Lacaton; Hashim Sarkis; y la ganadora del Pritzker 2010 Kazuyo Sejima. EFE

