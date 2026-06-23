El ciclón Mekkhala se aproxima a Filipinas con pronóstico de fuertes lluvias

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Bangkok, 23 jun (EFE).- El ciclón tropical Mekkhala se encuentra este martes a unos 380 kilómetros de la costa de Cagayán, en el extremo norte de la isla de Luzón (donde está la capital, Manila), generando vientos de hasta 175 kilómetros por hora mientras se espera que se vaya desplazando hacia el sur de Japón.

El Departamento de Meteorología de Filipinas (Pagasa) indicó este martes que la tormenta, llamada Francisco en el país, no tocará tierra en el archipiélago, aunque se esperan lluvias intensas y vientos fuertes en la mayor parte de Luzón, en la que viven unos 64 millones de personas.

Se prevé también que ráfagas de viento golpeen con menor intensidad las islas centrales del país.

Por ello, las autoridades han aconsejado a navegantes de embarcaciones pequeñas no aventurarse en el mar en estas condiciones, que se estima que mejoren el viernes, cuando Mekkhala saldría del área de responsabilidad de Filipinas hacia las islas Ryukyu, en Japón.

El ciclón -prosigue Pagasa- alcanzó su pico máximo al final de la noche del lunes, cuando se convirtió en supertifón, y se debilitó nuevamente a tifón este martes, sin que se conozcan todavía reportes de daños o víctimas.

Los tifones son recurrentes en Filipinas, así como en Japón, el sureste de China y Taiwán durante la temporada estival y otoñal, cuando las aguas cálidas del océano Pacífico propician la formación de ciclones que, en ocasiones, provocan daños significativos e interrupciones en el transporte y las actividades económicas.

Filipinas fue uno de los países más afectados en el Sudeste Asiático por los ciclones del año pasado, entre ellos el Kalmaegi y el supertifón Fung-wong, que en noviembre causaron más de 200 muertes y afectaron a millones de personas. EFE

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