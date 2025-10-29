El ciclón Montha se debilita tras su paso por el este de India y deja al menos un muerto

3 minutos

Nueva Delhi, 29 oct (EFE).- El ciclón Montha, que tocó tierra el martes en la costa oriental de la India con vientos de más de 100 kilómetros por hora, se debilitó este miércoles al avanzar hacia el interior del país, tras provocar intensas lluvias y daños moderados, y al menos la muerte de una persona, informaron las autoridades meteorológicas.

«El ciclón Montha se está debilitando progresivamente al avanzar tierra adentro y continuará perdiendo fuerza durante el día», indicó el Departamento Meteorológico de la India (IMD), que mantiene su seguimiento mediante radares meteorológicos, estaciones automáticas y satélites.

El IMD señaló que el ciclón perdió intensidad durante la madrugada y pasó de tormenta ciclónica severa a tormenta ciclónica al desplazarse lentamente hacia el noroeste, rumbo al interior del país, donde se prevé que se degrade a depresión profunda en las próximas horas.

Según medios locales que citan fuentes policiales, una mujer habría muerto en el distrito de Konaseema, en Andhra Pradesh, tras la caída de un árbol sobre su vivienda.

El ministro de Comunicaciones del estado de Andhra Pradesh, Nara Lokesh, informó en una comparecencia nocturna que unas cuatro millones de personas se han visto afectadas por el paso del ciclón y se han realizado evacuaciones en más de 1.200 aldeas, con 1.906 campamentos de socorro habilitados.

«El único objetivo del Gobierno es evitar la pérdida de vidas humanas. Estamos aplicando medidas estrictas bajo las instrucciones del jefe de Gobierno», afirmó Lokesh el miércoles en la red social X.

El jefe de Gobierno del estado vecino de Odisha, Mohan Charan Majhi, declaró que su territorio «se libró de daños importantes», con solo algunos deslizamientos de tierra y árboles caídos.

Las primeras estimaciones del Gobierno de Andhra Pradesh apuntan a daños agrícolas en unas 176.000 hectáreas, principalmente en cultivos de arroz, algodón y productos hortícolas, a causa de las lluvias persistentes y los fuertes vientos.

Las autoridades evacuaron de forma preventiva a decenas de miles de personas de las zonas bajas y costeras, suspendieron la pesca y la navegación y habilitaron cerca de dos mil campamentos de socorro.

En total, más de mil motosierras, drones y maquinaria pesada fueron desplegados para despejar carreteras y restablecer servicios básicos.

La India suele afrontar ciclones tropicales en la Bahía de Bengala entre abril y mayo, y nuevamente entre octubre y noviembre.

Gracias a sus sistemas de alerta temprana y evacuaciones masivas, el país ha logrado evitar catástrofes como la de 1999, cuando una tormenta ciclónica golpeó el estado de Odisha y dejó más de 9.000 muertos. EFE

lgm/nc/rrt