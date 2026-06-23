El ciclo de la emblemática flor de amancaes, de Perú, será estudiado con cámaras trampa

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Lima, 22 jun (EFE).- La Reserva Nacional de Lachay, una extensa loma costera al norte de Lima, dio inicio a una evaluación de la fenología, o ciclo biológico, de la flor de Amancaes (Ismene amancaes), emblemática de la capital peruana, a través de cámaras trampa, según informaron este lunes en un comunicado los organismos a cargo.

El estudio coincide con la temporada de floración del amancae ,una especie de planta bulbosa de color amarillo, de la familia Amaryllidaceae y originaria de Perú, y forma parte de las acciones de conservación impulsadas en esta reserva natural ubicada a 105 kilómetros al norte de Lima.

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), explicó que, aunque las cámaras trampa son ampliamente utilizadas para estudiar fauna silvestre, su aplicación en el seguimiento de especies vegetales representa una herramienta innovadora para registrar procesos biológicos difíciles de observar de manera continua.

En el caso del amancae, especie endémica de Perú, los investigadores buscan cerrar importantes vacíos de información científica relacionados a su fenología y factores ecológicos que influyen en su reproducción y supervivencia.

«Las cámaras trampa permitirán registrar de forma permanente los procesos de floración y fructificación, identificar potenciales polinizadores, documentar especies asociadas y detectar posibles amenazas naturales que afecten la regeneración de la planta», manifestó David Orosco, jefe de la Reserva Nacional de Lachay.

Con los resultados de la evaluación, los investigadores podrán diseñar futuras estrategias de conservación y aportar información inédita sobre una especie que forma parte del patrimonio natural peruano, inmortalizada además en canciones de la música criolla compuesta por la compositora e intérprete Chabuca Granda.

El amancae puede requerir más de dos años para completar su proceso de desarrollo antes de producir una floración visible, en tanto que la Reserva Nacional de Lachay conserva más de 5.000 hectáreas de lomas costeras que cada invierno se transforman en un oasis verde en medio del desierto. EFE

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