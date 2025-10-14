El CICR espera que hoy se continúe con entrega de restos de rehenes israelíes fallecidos

2 minutos

Ginebra, 14 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este martes que espera que hoy continúe la entrega de los restos de los rehenes israelíes que se encuentran en Gaza, pero también advirtió que se trata de una operación mucho más compleja que la liberación de rehenes ocurrida en la víspera, por lo que puede tomar más tiempo.

Cómo y cuándo exactamente ocurrirá «no lo sabemos, sabemos que tenemos que estar preparados, sabemos que estará ocurriendo hoy», señaló en Ginebra el portavoz de la organización humanitaria, Christian Cardon.

«Es aún más complejo tener detalles cuando se trata de restos humanos», explicó.

Señaló que para el CICR había un entendimiento muy claro de que la primera parte —la liberación de rehenes y la liberación de detenidos palestinos— debía llevarse a cabo en un solo día y ambas partes lo cumplieron, mientras ahora hay señales de que la entrega de los restos a sus familiares «podría tomar mucho más tiempo».

La razón principal es la dificultad que habría de encontrar esos restos humanos, «que pueden estar bajo los escombros considerando la intensidad del conflicto».

En comentarios a periodistas en Ginebra, donde el CICR tiene su sede global, Cardon precisó que su personal en Gaza es advertido a último momento hacia donde tiene que ir, aunque aclaró que desde el principio se les informó de que habría entregas en el sur y en el norte de la Franja.

«Este podría ser el mismo escenario para los restos humanos», señaló, tras aclarar que su organización no está participando en la búsqueda de los restos en el terreno.

Por encima de los plazos, Cardon pidió a las partes que mantengan la devolución de los restos de todos los fallecidos, y no solo de rehenes, como una máxima prioridad. EFE

