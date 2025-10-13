El CICR facilitó hoy el traslado de un total de 1.969 detenidos palestinos liberados

2 minutos

Ginebra, 13 oct (EFE).- El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) dijo este lunes que ha facilitado durante el día el traslado de 1.969 detenidos palestinos que fueron liberados por Israel, todos los cuales fueron entrevistados por su personal antes de recuperar la libertad.

Indicó que 1.809 de esos prisioneros retornaron de forma segura a Gaza y Cisjordania.

Aunque el CICR no lo menciona, los 160 liberados que no fueron conducidos a Gaza y Cisjordania parecen corresponder a los que llegaron al norte de Egipto para ser deportados según el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque se había informado de 154.

El CICR, además, facilitó el retorno de veinte rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás y trasladó los restos de cuatro rehenes fallecidos a las autoridades israelíes.

«En todas estas liberaciones, el CICR concentró sus esfuerzos en que las transferencias se hicieran en un marco de seguridad y dignidad. Pusimos a disposición empleados especializados del CICR, entre ellos, médicos, para asistir y brindar atención sanitaria de inmediato cuando fuera necesario», explicó la organización suiza.

Asimismo, pidió que el acuerdo continúe con su implementación para que más familiares reciban los restos de los rehenes fallecidos.

«Estamos preparados para seguir apoyando la transferencia de los cuerpos de los fallecidos en virtud del acuerdo entre las partes», agregó.

Desde el 7 de octubre de 2023, día de los ataques de Hamás contra Israel, el CICR ha facilitado la liberación y transferencia de 172 rehenes y 3.473 detenidos como parte de su rol de intermediario neutral. EFE

is/vh