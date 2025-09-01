El cierre de escuelas impuesto por Israel en Jerusalén y Cisjordania afecta a 4.800 niños

2 minutos

Jerusalén, 1 sep (EFE).- El cierre de escuelas en Jerusalén Este y Cisjordania impuesto por Israel en los últimos meses ha afectado a cerca de 4.800 niños palestinos que no podrán regresar a sus anteriores aulas este nuevo curso escolar, dejando en el limbo a muchos de ellos.

Del total de afectados, 800 son alumnos palestinos de Jerusalén Este ocupado, de los que 550 estudiaban en tres escuelas del campo de refugiados de Shuafat. Las tres quedaron cerradas cuando el pasado mayo fuerzas israelíes irrumpieron en sus aulas y forzaron la evacuación de los estudiantes y del profesorado.

Otras tres escuelas de otros puntos de Jerusalén Este ocupado también fueron cerradas el mismo día por imposición de Israel.

«Desde el cierre de estas escuelas, hemos hecho múltiples esfuerzos para reabrirlas e incluso hemos recurrido a la vía diplomáticas. Manteníamos la esperanza de que Israel las reabriera con el inicio del curso escolar, pero no ha sido así», denuncia a EFE Jonathan Fowler, portavoz de UNRWA, agencia de Naciones Unidas para refugiados palestinos.

Fowler indica que algunos de los 800 alumnos afectados han logrado matricularse en otras escuelas, pero desconoce en cuáles de ellas y en qué condiciones.

Israel llevó a cabo el cierre de estas escuelas acogiéndose a una ley, aprobada en octubre de 2024 y que entró en vigor en enero de este año, que prohíbe a la UNRWA prestar servicios sociales a millones de palestinos refugiados, al tiempo que restringe a sus empleados su capacidad de operar en territorio israelí.

El resto de 4.000 alumnos afectados son de los campos de refugiados del norte de Cisjordania (Yenín, Tulkarem y Nur Shams), puntos controlados por Israel desde el pasado enero cuando sus fuerzas lanzaron una de las mayores operaciones en estos territorios palestinos.

Desde entonces, unas diez escuelas del norte permanecen cerradas.

«Los más de 4.000 niños matriculados en UNRWA participarán en programas educativos adaptados, que incluyen el uso de espacios de aprendizaje de la Autoridad Palestina, aprendizaje a distancia y materiales de autoaprendizaje», explicó el portavoz de la agencia.

Fowler insiste en que esto va «de la protección del derecho a la educación de los niños palestinos», algo que «las autoridades israelíes han negado». EFE

