El cierre del Gobierno de EEUU se encamina a una fase más delicada sin solución a la vista

3 minutos

Washington, 21 oct (EFE).- El cierre parcial del Gobierno Federal en EE.UU. no tiene solución a la vista, según lo declarado este martes por legisladores republicanos y demócratas, y entra en una fase más tensa, ya que los funcionarios públicos encaran pronto el primer impago de sus nóminas ante la incapacidad del Senado para desactivar el actual bloqueo.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, dijo hoy a los medios que la Cámara Alta volverá a intentar poner fin a la paralización federal con una nueva votación el miércoles, día en el que el cierre entrará en su vigésimosegundo día y se convertirá en el segundo más largo de la historia de EE.UU. al superar al de 1995-1996 durante la presidencia de Bill Clinton.

Thune aseguró que tanto el presidente, Donald Trump, como él mismo están dispuestos a mantener conversaciones con senadores demócratas para poner fin al bloqueo, y se dirigió directamente al líder de la minoría demócrata en la Cámara Alta, Chuck Schumer.

El Senado ha intentado este año aprobar presupuestos provisionales once veces, la última ayer lunes, pero ni republicanos ni demócratas han alcanzado los 60 votos necesarios.

Los demócratas exigen la inclusión de una extensión de los subsidios de Obamacare, a los que los republicanos -que han dicho que se oponen a negociar hasta que no se ponga primer fin al cierre- se oponen asegurando, sin pruebas, de que este programa beneficia a personas indocumentadas.

Por su parte, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, también criticó hoy la intransigencia de los republicanos, a los que acusó de preferir el cierre «antes que ofrecer atención médica asequible y extender los créditos fiscales».

El propio Trump aseguró hoy, durante un acto en la Casa Blanca en el que estuvieron presentes Thune y varios senadores republicanos más, que los demócratas están «manteniendo a todo el Gobierno federal como rehén», con su postura.

El cierre de Gobierno entra a final de esta semana en su fase más delicada, ya que este viernes estaba previsto que los funcionarios que siguen trabajando para labores consideradas básicas cobraran su nómina correspondiente al plazo entre el 5 y el 18 de octubre.

De persistir el cierre no recibirán el cheque, lo que promete elevar la presión sobre grupos como los controladores aéreos, un gremio de por sí muy crítico para dada la escasez de profesionales en este sector en EE.UU.

Las bajas por enfermedad de los controladores de tráfico aéreo originaron el acuerdo que puso fin al anterior cierre de Gobierno, el que transcurrió entre diciembre de 2018 y enero de 2019 durante el primer Gobierno Trump y que ha sido el más largo de la historia al durar 35 días. EFE

