El cine español regresa a Colombia para conectar filmes contemporáneos con sus raíces

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Bogotá, 7 may (EFE).- Colombia acogerá del 21 de mayo al 2 de junio la Muestra de Cine Español (MCE), en la que se presentarán los mejores filmes del país europeo con un recorrido audiovisual que establece un diálogo del cine contemporáneo con sus raíces a través de una selección que combina obras recientes y clásicos.

La decimotercera edición de la muestra presenta «una cuidada selección de títulos representativos de la cinematografía española», apuntó este jueves la Consejería Cultural y Científica de la Embajada de España, responsable del evento.

«Un encuentro entre tiempos y miradas que invita a comprender el presente, cuestionar la realidad y ampliar la perspectiva sobre la sociedad actual», añadió.

La muestra denominada ‘Ecos del presente’ cuenta con filmes contemporáneos como ‘Una quinta portuguesa’, ‘La cena’, ‘Maspalomas’ o ‘Rondallas’, que han destacado por sus nominaciones en la pasada edición de los premios Goya y por su «impacto y acogida» en el último año.

El festival también incluirá un apartado llamado ‘Miradas desde la infancia’, en el que se podrán ver clásicos como ‘7 vírgenes’, ‘Barrio’, ‘El Bola’ o ‘La lengua de las mariposas’, cuyas historias encuentran en la infancia «una forma singular de observar y comprender el mundo».

Diez ciudades colombianas, entre ellas Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Pereira y Villa de Leyva, mostrarán durante una semana un panorama completo del cine español.

Más allá de las proyecciones, la muestra también incorpora espacios de diálogo y formación, como encuentros con creadores, clases magistrales y conversaciones abiertas. EFE

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