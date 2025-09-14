El cine europeo, acusado de sufragar la maquinaria de guerra rusa

5 minutos

Mirentxu Arroqui

Bruselas, 14 sep (EFE).- Desde que el mandatario ruso Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania en el año 2022, mucho se ha hablado de cómo el Kremlin ha utilizado las exportaciones de hidrocarburos a la Unión Europea para financiar su sangrienta maquinaria de guerra.

Pero poco se sabe de los beneficios económicos que Rusia obtiene a través de la explotación comercial de otro tipo de bienes: las películas europeas.

La delegación ucraniana de Eurimages – un fondo de apoyo al cine, dependiente del Consejo de Europa- dirigió hace meses una carta a la Junta directiva de este organismo en la que asegura que esta práctica es «moral, política y económicamente indefendible».

Según este documento difundido hace meses, al que ha tenido acceso la agencia Efe, desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022 hasta el 9 de mayo de 2024 se estrenaron en cines de Rusia un total de 373 películas europeas que generaron 73.391 millones de dólares.

Entre estos largometrajes, 34 de estos títulos fueron cofinanciados por Eurimages (que se encarga, entre otras funciones, de promover coproducciones europeas) y que acabaron suponiendo unos ingresos de cinco millones de dólares en taquilla que, según Ucrania, van a parar indirectamente a las arcas rusas a través del IVA, el impuesto sobre la renta y derechos de importación.

Aunque pueda parecer una cantidad menor, el texto recuerda que estos cinco millones «equivalen a aproximadamente 1150 drones FPV, armas que el ejército ruso utiliza a diario en operaciones terroristas dirigidas contra civiles e infraestructuras ucranianas».

Además, según denuncia la misiva, los distribuidores rusos suelen adquirir paquetes de derechos que afectan a varios países, sobre todo, las tres repúblicas bálticas y Ucrania.

Esto impide que los distribuidores de esos países puedan adquirir las películas financiadas por Eurimages, un organismo público en el que participa Ucrania, para sus mercados de cine, televisión o vídeo a la carta.

La delegación ucraniana acompaña el texto de un anexo con las películas concernidas, entre ellas cinco coproducidas por España: ‘La abuela’, largometraje de terror dirigido por Paco Plaza (en coproducción con Francia), ‘As Bestas’, de Rodrigo Sorogoyen (Francia), ‘Alcarrás’, de Carla Simón (Italia), ‘Cerdita’, de Carlota Pereda (Francia) y ‘Robot Dreams’, película de animación dirigida por Pablo Berger (Francia).

De estas cintas, la que registró una mayores ingresos de taquilla fue ‘La abuela’ (136.881 dólares), seguida por ‘Robot Dreams’ (69.724).

En el listado aparecen también largometrajes muy conocidos como ‘La peor persona del mundo’, una coproducción entre Noruega, Francia, Suecia, Dinamarca y Estados Unidos que incluso fue candidata a dos premios Oscar como Mejor Película Internacional y Mejor Guión Original y que consiguió en taquilla 258.417 dólares.

También figuran películas de auténticos iconos del cine europeo como ‘La gran Belleza’, de Paolo Sorrentino, que recaudó 109.674 dólares y que se estrenó en Rusia en 2023, diez años después de su lanzamiento internacional.

Esta realidad contrasta con la del lado del Atlántico: Disney, Universal, Sony Pictures, Warner Bros y Paramount decidieron, al comienzo de la invasión, dejar de exhibir sus cintas en los cines rusos.

La delegación ucraniana termina su misiva pidiendo «informar sistemáticamente a todos los posibles solicitantes del programa de apoyo a la coproducción que el Consejo desaconseja la explotación de películas apoyadas por Eurimages en la Federación Rusa».

El texto también demanda «animar a los productores de proyectos apoyados por el programa de respaldo a la coproducción de Eurimages a conservar los derechos de la Federación Rusa al conceder licencias territoriales a agentes de ventas u otros terceros».

Además, solicita que esta política se convierta en «una disposición obligatoria en un futuro próximo».

Este texto defiende buscar otras alternativas para que los rusos puedan acceder al visionado de películas europeas como las proyecciones en instituciones académicas o plataformas con derechos liberados.

El pasado 21 de julio, Eurimages, en un comunicado público, hizo un llamamiento a los productores europeos que recoge prácticamente palabra por palabra esta petición realizada por Ucrania, pero que no contiene ningún compromiso de obligatoriedad ni posibles penalizaciones.

Según explica la Secretaría de este organismo a Efe, corresponde a la Junta de Gestión formada por los representantes nacionales plantear más medidas.

Según Camilo Vázquez Bello, de la subdirección general de Promoción y Relaciones Internacionales del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), España hace suya la petición de Eurimages y «consideramos que la fortaleza de las medidas que se tomen debe basarse en la unidad de acción de todos los países europeos».

En cuanto a acciones de alcance nacional, «no las descartamos, pero siempre serán desde el consenso y la unidad europea».

Eurimages es un fondo activo desde 1989 en el que participan 38 de los 46 países miembros del Consejo de Europa, entre ellos Ucrania. Por el contrario, Rusia fue expulsada del Consejo de Europa, poco después de la invasión de Ucrania. EFE

