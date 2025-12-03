El cine iraní lamenta la condena a prisión contra el galardonado director Jafar Panahi

Teherán, 3 dic (EFE).- El Sindicato de Directores de Cine de Irán expresó este miércoles su “profunda consternación” por la condena a prisión emitida en ausencia contra el galardonado cineasta Jafar Panahi y pidió que se detengan este tipo de sentencias en la República Islámica.

El gremio llamó además a las autoridades del país a respetar “la libertad de expresión y la diversidad de puntos de vista”, condiciones necesarias para que los “artistas puedan desempeñar su papel natural y constructivo en la cultura y la sociedad sin temor”, según un comunicado recogido por medios iraníes como ISNA.

Panahi, con numerosos premios internacionales y último ganador de la Palma de Oro de Cannes, fue condenado en ausencia a un año de prisión, a dos años de prohibición a salir del país y afiliarse a grupos políticos o sociales por “propaganda contra el sistema”, anunció el lunes uno de sus abogados.

Director, guionista y activista por los derechos humanos, Panahi pudo salir de Irán el pasado mayo tras quince años de prohibición de viajar al extranjero y siete meses en prisión y presentó ‘Un simple accident’ en Cannes.

Representante de la ‘nueva ola iraní’, Panahi es uno de los cuatro cineastas —junto a Robert Altman, Michelangelo Antonioni y Henri-Georges Clouzot- que ha conseguido el premio principal de los tres festivales internacionales más importantes del mundo: Cannes, Venecia y Berlín.

Ganó el León de Oro de Venecia de 2000 por ‘El círculo’ (‘The Circle’, 2000); el Oso de Oro de Berlín por ‘Taxi Teherán’ (2015) y este año la Palma de Oro de Cannes con ‘Un simple accidente’, película presentada por Francia como candidata al Óscar a mejor filme internacional.

En 2010 le condenaron a seis años de prisión y a veinte sin realizar filmes, escribir guiones, viajar al extranjero ni dar entrevistas, acusado de “reunión y colusión contra la seguridad nacional” y “propaganda contra el sistema” de la República Islámica de Irán.

Los cineastas y actrices sufren continuos encontronazos con las autoridades del país persa.

En uno de los casos más sonados de los últimos años, el director iraní Mohamad Rasoulof escapó en mayo de 2024 por tierra de su país tras ser condenado a ocho años de prisión por el delito de “colusión con la intención de cometer crímenes contra la seguridad del país”. EFE

