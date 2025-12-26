El cineasta estadounidense Jim Jarmusch anuncia que solicitó la nacionalidad francesa

París, 26 dic (EFE).- El director estadounidense Jim Jarmusch, conocido por clásicos del cine ‘indie’ como ‘Extraños en el paraíso’ (1984), ‘Dead Man’ (1995) o ‘Coffee and Cigarettes'(2003), anunció en una entrevista con una radio francesa que comenzó los trámites para lograr la nacionalidad francesa.

«Me gustaría tener otro lugar donde poder evadirme de los Estados Unidos… Y además Francia, París y la cultura francesa están anclados en mí. Me sentiría muy honrado, creo, de tener un pasaporte francés», dijo a la radio pública ‘France Inter’.

Nacido el 22 de enero de 1953, en Ohio (Estados Unidos), de ascendencia irlandesa, alemana y checa, Jarmusch es uno de los autores de cine independiente más reconocidos.

Su más reciente obra, ‘Father Mother Sister Brother’, consiguió el León de Oro en el más reciente Festival de Venecia.

Durante su extensa carrera, ha logrado varios premios como el de la Cámara de Oro de Cannes en 1984 por ‘Strangers in Paradise’ (Extraños en el paraíso) o la Palma de Oro también en Cannes en la sección de cortometrajes por ‘Coffee and Cigarettes'(2003).

En Francia, ha sido condecorado como Oficial de la orden de las Artes y las Letras en 2016. EFE

