El cineasta González Iñárritu entra al colegio de la élite intelectual de México

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El ganador del Óscar Alejandro González Iñárritu se convirtió el martes en el primer cineasta en integrar el prestigioso Colegio Nacional, que agrupa a la élite intelectual de México.

Fundado en 1943, el Colegio Nacional reúne desde entonces a más de un centenar de intelectuales, desde los escritores Octavio Paz y Carlos Fuentes hasta el químico Mario Molina, ganador del premio Nobel en 1995.

Hoy lo integran figuras como la escritora Cristina Rivera Garza, la bióloga Julia Carabias y el historiador Enrique Krauze.

«Quiero pensar que, al elegirme, más allá del reconocimiento a mi trabajo personal, ustedes han reconocido también un oficio y a una tradición», dijo el cineasta durante su «lección inaugural» titulada «La alucinación consensuada».

Con una filmografía compuesta por ocho largometrajes, caracterizados por una producción ambiciosa y preciosista, el cineasta, de 62 años, suma cinco premios Óscar por filmes como «Birdman» y «Revenant».

«México es una potencia visual porque nuestra cultura, desde siempre, ha convertido la imagen en una forma de explicar al mundo», añadió el director de «Amores perros», cuya voz se quebró por momentos.

González Iñárritu recordó algunos nombres clave de la historia cinematográfica de México como Emilio Fernández, Luis Buñuel y Arturo Ripstein.

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