El cineasta Joaquín del Paso: «México no es el único protagonista de la crisis migratoria»

Ana Báez

Ciudad de México, 1 feb (EFE).- Los «motivos y protagonistas» de la migración han cambiado en la última década, marcada por las crisis ambientales y fronterizas, afirma a EFE el cineasta Joaquín del Paso, quien señala que el cine mexicano debe mirar lo que ocurre en la frontera con Estados Unidos, pero también a los migrantes varados en México, como retrata en su película ‘El jardín que soñamos’.

«Desde hace décadas estamos saturados de historias de mexicanos que cruzan a EE.UU., pero casi no se habla de lo que ocurre aquí, en México, de quienes se quedan en el olvido. Creíamos que los mexicanos éramos los únicos protagonistas, pero también hay otras personas que merecen ser escuchadas», sostiene el mexicano al reflexionar sobre la cinta que competirá en la sección Panorama de la Berlinale.

Para capturar la realidad de los miles de migrantes varados en México, decidió adentrarse en los bosques de oyamel y pino -hogar de la mariposa monarca y territorio de los carteles de la droga- para contar la historia de una familia de migrantes haitianos que enfrenta la tala ilegal.

El director de ‘El hoyo en la cerca’ (2021) ha buscado a lo largo de su trayectoria fílmica desarrollar una postura crítica ante los sistemas que oprimen culturas como la haitiana, que, además de huir de la violencia histórica del neocolonialismo de EE.UU. y Francia, afronta la «desventaja» de ser una población migrante que no habla español.

«Los haitianos son extranjeros y extraños en cualquier tierra», señala al resaltar la dificultad de migrar en una lengua hablada por tan pocos, como el criollo haitiano, idioma oficial de Haití junto con el francés.

Las mariposas y la «violencia» del bosque

Durante el rodaje, Del Paso observó el largo desplazamiento de las familias haitianas que, en la espera por cruzar, terminan varadas en algunos de los sitios más peligrosos de México, como los bosques de Michoacán (oeste) o estados del centro del país, como Guanajuato y el Estado de México, donde -argumenta- «hay indicios de que la madera se utiliza como moneda de cambio para comprar fentanilo».

En ‘El jardín que soñamos’, primer largometraje rodado en criollo haitiano y español, el cineasta de 40 años plasma, con una composición casi mágica, su postura política de que migrar es «una necesidad biológica», comparando el tránsito de los haitianos con el viaje anual de la mariposa monarca desde Canadá, pasando por Estados Unidos, hasta México.

«La película habla de estas dos migraciones, una del norte al sur, de las mariposas, y ellos (haitianos) del Caribe al norte», relata.

En ese sentido, detalla, el largometraje es una «ficción que roza más de una vez con la realidad», como cuando retrata la violencia contra los defensores medioambientales en México, donde casi un centenar han sido asesinados desde 2016.

Las barreras migratorias

Otra particularidad del proyecto es que contó con un guion en cinco idiomas, ya que el equipo estuvo conformado por profesionales de diversas nacionalidades, como el fotógrafo turco Gökhan Tiryaki y el elenco haitiano, entre el que destaca la actriz Nehemie Bastien.

Del Paso explica que el trabajo del reparto fue clave para traducir los diálogos del criollo haitiano al español o al inglés, y para adaptar «la realidad moderna haitiana» al corazón de la película.

Pese a la indispensable participación del equipo haitiano, el director admite que enfrentaron numerosos «trámites migratorios» para que Bastien pudiera formar parte de la cinta en México y viajara a Alemania, donde se celebrará la 76ª edición del Festival de Berlín del 12 al 22 de febrero.

«El mundo no cree que puedan ser protagonistas de una película e ir a una alfombra roja», lamenta, subrayando este «desbalance», que también observa en la selección oficial de la Berlinale, donde «el 80 % de las películas provienen de países desarrollados».

‘El jardín que soñamos’ se rodó en 2024 y terminó su edición pocos días antes de participar en la sección Panorama, donde compiten 37 títulos de 36 países, entre ellos España, Brasil y Paraguay. EFE

