El cineasta Simón Mesa estrena en EE.UU. ‘Un poeta’, una tragicomedia que incomoda

Alicia Sánchez Gómez

Nueva York, 27 ene (EFE).- El cineasta colombiano Simón Mesa Soto estrena esta semana en Estados Unidos su segundo largometraje, ‘Un poeta’, una tragicomedia que incomoda mientras hurga en el concepto del arte, las clases sociales y el fracaso.

‘Un poeta’ (‘A Poet’, en inglés) nace de «la peor versión» del director, oriundo de Medellín, que compagina su trabajo en el séptimo arte con la docencia.

«Me puse a pensar en qué clase de profesor me convertiría en 20 años si renunciara a este sueño del cine. Creo que imaginé cómo sería mi peor versión», explica Mesa desde su habitación de hotel en la Gran Manzana en una entrevista con EFE.

Pero en el largometraje, nominado a Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya, Mesa quería alejarse de su industria y adentrarse en la vida de aquellos poetas que crecieron en el Medellín de los 80 y 90.

«Había gente muy talentosa que fue cayendo poco a poco en ese vacío de la bohemia y que hoy son adultos de 50 o 60 años que viven de las glorias y dilemas del pasado. Era como si convertirme en eso fuese un poco mi destino», subraya.

Así nació Óscar Restrepo, un poeta de mediana edad que vive en Medellín con su familia y que permanece anclado en el recuerdo de su juventud, cuando ganó reconocimiento con uno de sus poemarios.

Una tragicomedia que incomoda

Pese a que el filme explora las aristas de temas complejos como el arte, las clases sociales, la familia o el concepto del éxito, el humor está presente en la mayoría de las escenas, lo que convierte ‘Un poeta’ en una tragicomedia que logra incomodar al público.

«Me interesaba esa idea de ser incómodo y áspero con lo que se dice y de retratarlo así en la película», reconoce Mesa, quien a través de la comedia también pudo dejar de lado «ese cliché de que hay que sufrir para crear».

El cineasta de 40 años afirma que el público ha conectado con la historia de Óscar a pesar de que es un protagonista imperfecto y complicado, «tal vez porque todos sentimos su frustración y hemos tenido que entender que la vida da muchos giros».

Sin embargo, asegura que encontrar financiación para contar su historia no fue fácil: «Es una comedia colombiana, era difícil de ver en ese momento. Se hizo con un presupuesto muy bajo, muy promedio para una película independiente de Colombia».

De un presupuesto bajo a ser candidata a los Óscar

Pese a las dificultades, la película gustó a la crítica y se hizo con galardones en varios festivales -entre ellos el de San Sebastián- e incluso llegó a ser la candidata de Colombia a Mejor Película Internacional en los Óscar, aunque finalmente no fue seleccionada por la Academia en la lista definitiva de nominados.

«Hay veces que me tranquiliza no estar nominado, porque hay algo que se distancia de la creación artística en esos procesos», confiesa Mesa durante la entrevista.

Ahora, la película da un paso más allá y se estrena este viernes en el IFC Center de Nueva York y en el Laemmle Royal de Los Ángeles, con lanzamientos adicionales en Miami, Chicago, San Francisco y Seattle.

Estados Unidos, indica Mesa, es como «una distopía» para él: «Aquí te sientes un poco conflictuado. Los colombianos siempre nos hemos sentido un poco dislocados cuando salimos porque tenemos muy mala reputación en general».

En cuanto al recibimiento del público estadounidense, Mesa asegura que pese a que al hacerla «pensaba mucho en el público colombiano», la historia de Óscar es «universal» y trata temas que también pueden resonar en el país norteamericano.

Por ello, afirma no tener expectativas y dice darse «por bien servido» con la gran recepción que ha tenido la historia de Óscar Restrepo, un poeta con luces y sombras que ha logrado conectar con el público independientemente de su género, origen u oficio. EFE

