El Clausura de Perú se reanuda con duelos directos para dar caza al líder Universitario

Lima, 11 sep (EFE).- La primera división de Perú se reanuda desde este viernes después de los compromisos de selecciones con una serie de duelos en la parte alta de la clasificación del Torneo Clausura, donde Universitario de Deportes, el vigente campeón nacional, tratará de consolidar la primera posición.

La U, que es líder con 15 puntos, visitará en esta octava fecha del campeonato al Melgar, que marcha en la octava plaza con 9 unidades.

El equipo crema, que dirige el técnico uruguayo Jorge Fossati, no podrá disponer del centrocampista chileno Rodrigo Ureña debido a que tendrá que cumplir el primero de los seis partidos de suspensión que le fueron impuestos durante los incidentes ocurridos en el clásico contra Alianza Lima, eterno rival de Universitario.

Detrás del equipo crema habrá un duelo directo entre Sporting Cristal y Cusco, que ocupan la segunda y la tercera plazas, respectivamente, con 14 y 13 puntos.

El cuadro cusqueño cuenta en sus filas con el máximo goleador del torneo, el argentino Facundo Callejo, mientras que al once titular del conjunto celeste, que dirige el brasileño Paulo Autuori, puede volver el defensa central Miguel Araujo, tras recuperarse de una lesión.

También se enfrentarán los dos equipos siguientes en la clasificación (cuarto y quinto, respectivamente), en la visita que el Deportivo Garcilaso hará a Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva.

El equipo blanquiazul, que tiene 12 puntos, recibirá al conjunto cusqueño, que cuenta con 13 unidades, con la mente puesta en el duelo de los cuartos de final de la Copa Sudamericana que le medirá a la Universidad de Chile.

El conjunto del distrito limeño de La Victoria comenzará a purgar frente al Deportivo Garcilaso las sanciones que le fueron impuestas a raíz del clásico disputado ante Universitario.

Así, el técnico argentino Néstor Gorosito cumplirá el primero de los seis partidos de suspensión que le fueron impuestos por gestos irrespetuosos hacia la hinchada rival, al igual que los jugadores Renzo Garcés y Carlos Zambrano, que recibieron suspensiones de cuatro y dos partidos, respectivamente.

La parte baja de la tabla de posiciones del Clausura también tendrá enfrentamientos directos como el que protagonizará el colista UTC, que aún no ha ganado ningún partido y tiene 2 puntos en cinco partidos, y el Ayacucho, que es antepenúltimo con 4 puntos en seis encuentros.

Asimismo, el Sport Boys, que es penúltimo de la clasificación con 4 puntos en siete partidos, recibirá al Comerciantes Unidos, que marcha por encima del Ayacucho, en la decimoquinta plaza, con 5 puntos en seis encuentros.

– Programación de partidos de la octava fecha del Torneo Clausura de Perú:

. Viernes 12 de septiembre: UTC-Ayacucho y Sport Huancayo-Chankas.

. Sábado 13 de septiembre: Sport Boys-Comerciantes Unidos, Alianza Atlético-Juan Pablo II y Alianza Lima-Deportivo Garcilaso.

. Domingo 14 de septiembre: Alianza Universidad-Cienciano, Melgar-Universitario y Cusco-Sporting Cristal. EFE

