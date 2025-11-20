El Clausura del fútbol panameño define este fin de semana a sus finalistas

1 minuto

Ciudad de Panamá, 20 nov (EFE).- Los duelos de vuelta de las semifinales del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) definirán este fin de semana a los finalistas del último semestre del año en el país centroamericano.

El primer boleto a la final saldrá este viernes del choque entre San Francisco F.C. y Alianza F.C., una serie que llega igualada 1-1.

El conjunto franciscano, ahora bajo la dirección del técnico panameño Jorge Luis Dely Valdés, buscará aprovechar su condición de local para volver a una final, como sucedió en el Apertura 2025, cuando cayó por goleada.

Los «pericos», dirigido por el veterano colombiano Jair Palacios, intentará cerrar una campaña notable colándose en la definición y aspirando a repetir la hazaña del Apertura 2022, cuando conquistó su primer título en el fútbol profesional panameño.

El sábado se resolverá el segundo finalista, en el duelo entre Plaza Amador y el Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI), los dos últimos campeones de la liga.

«Leones» y «Vikingos» llegan con todo por decidir tras el vibrante empate 2-2 del partido de ida.

El Plaza Amador, clasificado de forma directa a semifinales, intentará imponer su fortaleza en casa -donde solo ha perdido dos partidos- para regresar a la final y optar a revalidar la corona del Apertura 2025.

El CAI, que alcanzó esta fase vía repechaje, buscará dar el golpe y volver a la final, pese a que en su más reciente visita al feudo placino cayó por un contundente 3-0. EFE

rao/adl/laa