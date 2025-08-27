The Swiss voice in the world since 1935

El clero católico y griego ortodoxo permanecerá en Ciudad Gaza para ayudar

El clero católico y griego ortodoxo, así como las monjas, permanecerán en Ciudad Gaza pese a los planes israelíes de toma militar, indicaron las comunidades religiosas en un comunicado conjunto el martes.

«Cuando se dio el comunicado, estaban vigentes órdenes de evacuación en vecindarios de Ciudad Gaza. Informes de fuertes bombardeos siguen recibiéndose», afirmaron el patriarca latino de Jerusalén y el patriarca ortodoxo de Jerusalén.

«No conocemos lo que pasará en el terreno, no solo para nuestra comunidad sino para la comunidad entera», añadieron.

Centenares de desplazados fueron albergados desde el inicio de la guerra en los campamentos griegos ortodoxos de San Porfirio y de la Sagrada familia católica.

Ataques israelíes impactaron la iglesia de la Sagrada Familia en julio, matando a tres personas e hiriendo a otras diez.

«Entre quienes hallaron refugio en los campamentos, muchos son débiles y están desnutridos debido a las dificultades vividas en los últimos meses», indicó el comunicado.

«Salir de Ciudad Gaza o tratar de trasladarse al sur es casi una pena de muerte. Por esta razón el clero y las monjas decidieron permanecer y seguir cuidando a quienes están los campamentos», añadió el comunicado.

Hay unos 650 católicos y cristianos ortodoxos en la Franja de Gaza, entre ellos cinco curas y cinco monjas, dijo el patriarca latino a AFP el martes.

El gabinete israelí aprobó a comienzos de agosto un plan militar para tomar Ciudad Gaza, pese a las presiones internacionales por la situación humanitaria en el lugar.

Naciones Unidas declaró este viernes que hay hambruna en Gaza.

El conflicto estalló con el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento basado en cifras oficiales.

La ofensiva israelí en Gaza ha matado al menos a 62.819 palestinos, en su mayoría civiles, según cifras del Ministerio de Salud del territorio -gobernado por Hamás-, que la ONU considera fiables.

