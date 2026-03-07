El clima bélico aúpa al franco suizo como valor refugio, para preocupación de Berna

Ginebra, 7 mar (EFE).- Las autoridades suizas valoran posibles acciones ante la fuerte revalorización del franco suizo, que se ha convertido en un valor refugio casi comparable al oro en los últimos meses de inestabilidad geopolítica global, con el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán como último ejemplo.

La última semana de ataques en una docena de países de Oriente Medio, con temores a que el cierre del estrecho de Ormuz afecte a la cadena global de suministros y aboque al mundo a una recesión, no ha hecho sino continuar la senda ascendente de la divisa helvética, que por primera vez ha roto la barrera de los 1,1 francos por euro.

Esa tendencia ascendente, aunque con más altibajos, también se observa respecto al dólar, divisa con la que la moneda helvética ha tenido casi paridad durante años pero que ahora cotiza a casi 1,3 dólares por franco suizo.

La apreciación ya fue intensa en 2025 ante el dólar, dado que la moneda suiza se revalorizó frente a la norteamericana en torno a un 15 %, aunque la oscilación con un euro muy fuerte el pasado año fue mucho menor, no alcanzando el 1 %.

Sin embargo, en lo que año la moneda suiza ha ganado ya más de un 2 % de su valor respecto a las divisas europea y americana, una tendencia que parece intensificarse tras el inicio de los bombardeos estadounidenses e israelíes a Irán.

La apreciación del franco en los mercados descansa en la confianza de los inversores en la economía suiza, que en un entorno de incertidumbre global sigue con una baja inflación (cerca del 0 % en febrero) y un fuerte superávit comercial con Estados Unidos incluso con subidas arancelarias.

Sin embargo, el por ahora imparable ascenso de la moneda suiza comienza a preocupar a las propias autoridades monetarias del país, ante el temor de que perjudique a las exportaciones y a que la inmovilidad de los precios evolucione a una deflación, lo que podría llevar a la recesión de una economía que ya está creciendo lentamente (0,2 % en el último trimestre de 2025).

Esto llevó al Banco Nacional de Suiza (BNS), que se reunirá el próximo día 19 para decidir si mantiene o no los tipos de interés al actual 0 %, a emitir el lunes 3 de marzo una inusual nota verbal en la que subrayaba su intención de «intervenir en el mercado de divisas» para contrarrestar la «apreciación rápida y excesiva del franco suizo».

En opinión del BNS, los niveles del franco podrían poner en peligro la estabilidad de los precios en el país, en un momento en el que la tensión geopolítica mundial hace temer a Berna que el recurso a su moneda como valor refugio se intensifique.

El miércoles, el vicepresidente de la junta directiva de la entidad emisora, Antoine Martin, insistió en rueda de prensa que la disposición a intervenir se mantiene alta «dadas las recientes circunstancias políticas»

Los analistas estiman que esa intervención podría consistir en la venta de francos de su reserva, y ven menos probable una bajada de tipos hasta cotas negativas, después de que esa medida ya se descartara en la anterior reunión del banco emisor en diciembre. EFE

