El Club de Exportadores españoles llama al diálogo tras las amenazas comerciales de Trump

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Madrid, 8 jul (EFE).- El Club de Exportadores e Inversores Españoles hizo este miércoles un llamamiento a la «calma y al diálogo institucional» después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazara con cortar el comercio con España por ser «un socio pésimo en la OTAN».

El presidente del Club, Antonio Bonet, recordó en un comunicado que España forma parte del mercado único europeo, por lo que cualquier medida «afectaría al conjunto del bloque comunitario» y, al mismo tiempo, cualquier respuesta debería adoptarse de forma conjunta desde Bruselas.

«Solo la diplomacia comercial puede evitar un deterioro de las relaciones entre España y Estados Unidos», advierte el Club, que añade que un movimiento semejante tendría «consecuencias imprevisibles» para ambas economías.

En concreto, desde el organismo apuntan que entre los sectores más afectados estarían el aceite de oliva, el vino, el jamón ibérico o las aceitunas negras, así como la industria de maquinaria y bienes de equipo, al tiempo que se pondría en riesgo el suministro de gas natural licuado estadounidense. EFE

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