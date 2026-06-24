El Club de París afirma que la reestructuración de la deuda debe mejorarse

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El Club de París, que agrupa a países acreedores, afirmó este miércoles que el proceso para ayudar a los Estados sobreendeudados a reestructurar sus obligaciones requiere mejoras adicionales pese a los avances logrados en los últimos años.

Este grupo que reúne a 22 países, en su mayoría occidentales, tiene como objetivo renegociar la deuda de economías en dificultades.

En la lista de deudores con los que este grupo negocia figuran Argentina o Cuba, que en 2025 obtuvo flexibilidades para reestructurar su deuda en el marco de la dura crisis económica en la que está sumido este país del Caribe.

En su informe anual publicado este miércoles el club aboga por una mejor coordinación entre los acreedores, una mayor transparencia y un mejor intercambio de información para mejorar el proceso de reestructuración de las deudas de países.

En 2020 el Club de París y los países del G20 lanzaron el marco común para agilizar el proceso de los países de bajos ingresos elegibles que ya no podían hacer frente al servicio de su deuda.

«A lo largo de cinco años, el marco común ha arrojado resultados significativos en la práctica», afirmó el informe, que destacó que se han reestructurado más de 45.000 millones de dólares de deuda externa en el marco de este acuerdo.

El Club destacó que los plazos de negociación se acortaron en cada caso y citó el acuerdo alcanzado con Etiopía sobre el tratamiento de su deuda.

También resaltó la continuación del trabajo con Ghana y Zambia en el marco de este mecanismo, así como el tratamiento de la deuda de Sri Lanka, y el sólido desempeño logrado por estos países en el marco de su programa del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los miembros del Club de París negocian únicamente la reestructuración de sus deudas bilaterales con países sobreendeudados, pero exigen que los acreedores privados no reciban condiciones más favorables, lo que ayuda a las naciones a lograr mejores resultados. Este año cumple 70 años.

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