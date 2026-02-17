El cobre impulsa el aumento de las ganancias del gigante minero australiano BHP

El gigante minero australiano BHP, que cuenta con una amplia operación en América Latina, informó el martes de un aumento en sus ganancias netas semestrales impulsadas por la demanda de cobre para satisfacer las necesidades mundiales de energía eléctrica.

BHP afirma ser el mayor productor mundial del metal rojo tras aumentar su producción en aproximadamente un 30% en los últimos cuatro años, en parte gracias a su megamina La Escondida en Chile.

«Esto nos permite maximizar el aumento de las ganancias derivadas de la reciente subida de los precios del cobre y del oro», afirmó el director ejecutivo de BHP, Mike Henry.

Los ingresos totales aumentaron un 10,8% con respecto al año anterior, hasta alcanzar los 27.900 millones de dólares estadounidenses en los seis meses hasta el 31 de diciembre, según la empresa.

El cobre tiene una gran demanda debido a que los países están ampliando sus redes eléctricas para aprovechar las energías renovables.

El metal es ahora el que más contribuye a los ingresos totales de BHP, según Henry.

«Con cuatro atractivas opciones de crecimiento en Chile, Argentina, Arizona y Australia Meridional, estamos bien posicionados para aprovechar la previsión de aumento de los precios del cobre a largo plazo», afirmó en un comunicado.

La compañía también informó de un récord en los envíos de mineral de hierro desde Australia Occidental durante el primer semestre.

