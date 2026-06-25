El COE descontinúa la alerta de tsunami tras terremotos en Venezuela

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Santo Domingo, 24 jun (EFE).- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, de acuerdo al boletín reciente del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), se descontinúa la alerta de tsunami para toda la costa sur de República Dominicana, que se había dado horas antes los terremotos ocurridos en Venezuela, el mayor de los cuales registró una magnitud de 7,5.

En virtud de lo anterior y lo establecido en el artículo 2 capítulo 1, de la Ley 147-02, sobre gestión de riesgos, este Centro de Operaciones de Emergencias (COE), descontinúa los niveles de alerta amarilla y verde por tsunami para toda la costa sur del país, dijo el departamento en una breve nota.

Momentos después del terremoto, el COE había emitido la alerta amarilla de tsunami para las provincias de Pedernales y Barahona y el nivel de alerta verde para Azua, Peravia, San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, La Romana y La Altagracia.

Dos fuertes terremotos sacudieron este miércoles el Caribe venezolano con apenas 39 segundos de diferencia, en una secuencia sísmica cuyo evento principal fue un sismo de magnitud 7,5, informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

Las autoridades precisaron que el primer movimiento telúrico, inicialmente reportado con una magnitud de 7,2, fue reclasificado como un sismo precursor del terremoto de 7,5, tras el análisis de los registros sísmicos.

El epicentro del temblor mayor se situó a unos 300 kilómetros al este de Caracas, la capital del país, en el municipio de Montalbán, estado Carabobo, en la región central de Venezuela.EFE

rsl