El Cofcor expresa preocupación por la crisis económica y humanitaria que sufre Cuba

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San Juan, 27 may (EFE).- El Consejo de Relaciones Exteriores y Comunitarias del Caribe (Cofcor) de la Comunidad del Caribe (Caricom) expresó este miércoles su profunda preocupación por la crisis económica y humanitaria que sufre Cuba, desabastecida de crudo y con una grave crisis energética por un bloque petrolero impuesto por Estados Unidos.

En un comunicado de prensa emitido este miércoles, el Cofcor señaló que la encrucijada que atraviesan los cubanos también ha afectado a ciudadanos de otros países miembros del Caricom que estudian y residen en Cuba, por lo que su bienestar sigue siendo una prioridad para el organismo caribeño.

La preocupación de parte del Cofcor es debido a que desde principios de año, la Administración del presidente republicano de Estados Unidos, Donald Trump, ha reforzado la presión sobre el Gobierno de La Habana, con un bloqueo petrolero desde hace cinco meses y una ampliación de las sanciones económicas.

Además, Trump ha elevado sus amenazas de «tomar el control» del país.

Esas acciones, sumadas a la captura en enero en Caracas del presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado fundamental de Cuba, han profundizado la crisis económica y humanitaria que sufre la isla, desabastecida de crudo y con una grave crisis energética.

Ante ello, el Cofcor sostuvo que estas medidas agravan el embargo económico y de intercambio comercial de Estados Unidos a Cuba por ya seis décadas, lo que ha provocado un efecto de deterioro en la vida de los cubanos.

A su vez, el Cofcor reconoció la soberanía de Cuba de recibir petróleo, por lo que condenó la obstrucción del suministro de energía al país caribeño, lo que ha agravado su crisis humanitaria.

Del mismo modo, el Cofcor reafirmó la necesidad por la preservación de una zona de paz para el Caribe y ante las declaraciones del Gobierno de Estados Unidos sobre un ataque militar contra Cuba.

Ante ello, el Cofcor indicó que cualquier acción ocasionará innecesario daños humanos, impondrá graves costos de materiales y desestabilizará la seguridad de toda la región del Caribe.

El Cofcor, igualmente, aseguró que Cuba no constituye ninguna amenaza contra ningún otro país, que se mantiene como un miembro cooperador y de paz de la comunidad internacional y que las medidas estadounidenses contra el país violan los derechos humanos, los principios de libre comercio y que el territorio caribeño tenga relaciones entre estados soberanos.

Los miembros de la Caricom son Antigua y Barbuda, Barbados, Bahamas, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago.

No obstante, Guyana y Trinidad y Tobago rechazaron apoyar la postura del Cofcor. EFE

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