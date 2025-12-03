El cohete chino Zhuque-3 llega a órbita en su primer vuelo pero falla en la recuperación

3 minutos

Pekín, 3 dic (EFE).- China completó este miércoles el vuelo inaugural del cohete reutilizable Zhuque-3 Yao-1, que logró llegar a la órbita pero no consiguió recuperar su primera etapa por un problema de combustión en la maniobra de aterrizaje, informó la agencia de noticias Xinhua.

Según el medio estatal, el lanzador despegó desde la zona de pruebas de Dongfeng y «completó su misión de vuelo según lo previsto», con la segunda etapa entrando en la órbita designada.

El cohete, desarrollado por la empresa privada LandSpace, realizó también una prueba de recuperación de la primera etapa, que no pudo culminarse porque «se produjo un evento anómalo de combustión» durante la maniobra de regreso, lo que impidió un aterrizaje suave en la zona prevista.

La causa del fallo «está bajo investigación», indicó Xinhua.

Pese a no lograr la recuperación, la misión validó «la corrección y solidez» de los procedimientos de prueba, lanzamiento y vuelo del Zhuque-3 Yao-1, así como la compatibilidad de sus subsistemas e interfaces, y permitió obtener datos clave «en condiciones de vuelo reales» para futuras campañas, añadió el reporte.

El equipo de desarrollo llevará a cabo una revisión completa y un análisis de causa raíz antes de continuar con las verificaciones de reutilización en próximos ensayos.

El Zhuque-3 Yao-1 es un lanzador de nueva generación de bajo coste diseñado para misiones frecuentes, basado en motores de metano y oxígeno líquidos.

Monta una configuración de dos etapas y 66 metros de longitud, y está equipado con aletas de rejilla, tren de aterrizaje y un sistema de control para permitir recuperaciones verticales, una capacidad que China aspira a incorporar de forma habitual en sus futuros cohetes comerciales y estatales.

China anunció este año que prevé poner en servicio sus primeros cohetes reutilizables en 2025 como parte de su estrategia para abaratar el acceso al espacio y aumentar la frecuencia de lanzamientos.

Entre los modelos programados figuran el Tianlong-3 y el propio Zhuque-3, considerado la apuesta de LandSpace para competir con lanzadores internacionales como el Falcon 9 de SpaceX.

El desarrollo de estas tecnologías ha estado acompañado de desafíos. En 2024, LandSpace afrontó un incidente durante la prueba de presión de un tanque de combustible en Shanghái que dejó tres heridos, mientras que otros fabricantes privados también registraron fallos en ensayos previos.

A pesar de estos contratiempos, China ha invertido fuertemente en su programa espacial en los últimos años, logrando hitos como el alunizaje de la sonda Chang’e 4 en la cara oculta de la Luna, la llegada a Marte y la construcción de la estación espacial Tiangong, que operará durante unos diez años. EFE

