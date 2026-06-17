El cohete europeo Ariane 64 despega desde Kurú con 36 satélites de la red Amazon Leo

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Redacción Ciencia, 17 jun (EFE).- El cohete Ariane 64, con cuatro propulsores, despegó este miércoles desde el puerto espacial europeo de Kurú, en Guayana Francesa, con 36 nuevos satélites de comunicaciones que se sumarán a la constelación Amazon Leo.

El objetivo es llevar internet rápido y asequible a quienes están fuera del alcance de las redes existentes, de acuerdo con la compañía.

El despegue se produjo a las 12:22 hora GMT (9:22 hora local) y supone el tercer lanzamiento del cohete europeo dedicado al despliegue de la constelación Amazon Leo, dentro de una serie de 18. En esta ocasión, el Ariane 64 -la versión más potente del lanzador Ariane 6- transporta cuatro satélites más que las dos veces anteriores.

Así, esta misión supone el lanzamiento del satélite número cien de Amazon Leo por parte del Ariane.

Alojados bajo la carena o cofia de 20 metros del lanzador, los 36 satélites de comunicaciones se desplegarán en una órbita terrestre baja tras un vuelo que durará un total de 1 hora y 51 minutos, desde el despegue hasta la separación de los últimos satélites.

Más allá del despliegue de estos nuevos Amazon Leo, la misión de este miércoles (VA269) marca «un nuevo hito» en la puesta a punto del Ariane 6, señalan desde Arianespace, operador del cohete.

Menos de dos años después de su vuelo inaugural, explica la compañía francesa, el lanzador europeo ya está experimentando su primera gran mejora con la introducción y estreno de los motores P160C, consiguiendo así su configuración más potente.

Estos se encuentran entre los motores de cohete de propulsante sólido, de una sola pieza y fibra de carbono, más grandes del mundo. Están diseñados para sustituir a los P120C, la versión que se usó en los primeros vuelos del Ariane 6.

Esta mejora eleva la capacidad de carga útil del Ariane 64 a aproximadamente 22 toneladas en órbita terrestre baja (Leo). Los 36 satélites suponen la carga útil más pesada jamás lanzada por un lanzador Ariane.

El objetivo de Amazon Leo, que competirá con la red Starlink de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk, es dar servicio a una amplia gama de clientes residenciales, empresariales, de movilidad y gubernamentales, llevando banda ancha fiable a las comunidades rurales.

Esto permitirá a las empresas crecer y competir en la economía digital y apoyar servicios como la telemedicina, los servicios de emergencia y la educación a distancia en las zonas que más los necesitan, señala la multinacional en su web.

Los 36 nuevos satélites se sumarán a los más de 300 que ya están desplegados y que forman parte de una red que estará compuesta por más de 3.000. EFE

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