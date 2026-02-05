El COI ratifica su respaldo a la directiva del Comité Ecuatoriano en su pulso con Gobierno

2 minutos

Quito, 5 feb (EFE).- El COI ratificó su respaldo a la junta directiva del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) encabezada por el reelegido presidente Jorge Delgado Panchana, frente al pulso que mantiene para lograr su inscripción en el Ministerio del Deporte, cuyo viceministro, Roberto Ibáñez, fue el perdedor de los comicios.

En un mensaje publicado este jueves en redes sociales, el COE difundió una foto de una reunión de Delgado Panchana y de su vicepresidente, el campeón olímpico de marcha Jefferson Pérez y su secretario general John Zambrano.

«El COI reafirma que el proceso eleccionario fue llevado con prolijidad, enmarcado en la ley y la Carta Olímpica, ratificando así el reconocimiento al directorio en funciones 2025-2029», por lo que exhortó al Comité Ecuatoriano a «defender su autonomía de toda injerencia política y proteger a sus atletas».

El COE anticipó que seguirá «atento a los acontecimientos» para evitar situaciones como una suspensión, que afectaría a los deportistas.

Entre los representantes del COI que se reunieron con los dirigentes ecuatoriano estuvo el chileno Neven Ilic, presidente de la organización deportiva Panam Sports y flamante miembro del Comité Ejecutivo del COI; Jimena Saldaña, secretaria general de Panam Sports; Jerome Poivey y James McLeod.

Delgado, primer deportista de Ecuador en obtener un diploma olímpico al quedar cuarto en natación en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972, fue reelegido en mayo de 2025 con 37 votos, frente a los 34 de la otra lista liderada por Roberto Ibáñez, entonces presidente de la Federación Deportiva del Guayas, provincia cuya capital es Guayaquil.

Si bien Delgado partía como favorito en estas elecciones, su candidatura transgredía en principio un oficio de la Procuraduría General del Estado (Abogacía General del Estado) que impide a los dirigentes estar en más de dos juntas directivas consecutivas.

El organismo ecuatoriano determinó que «un miembro del directorio que ya haya ejercido dos periodos consecutivos, bajo ninguna figura podrá integrar por tercera ocasión un cargo directivo sin que haya transcurrido al menos un periodo desde la finalización del segundo».

En el caso de Delgado, este ocupó el cargo de segundo vicepresidente entre 2018 y 2021, antes de ser elegido presidente para el periodo 2021-2025. EFE

