El Coliseo y el Panteón de Roma amplían en agosto su apertura hasta la noche por el calor

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Roma, 25 jul (EFE).- Durante todo el mes de agosto, el Coliseo y el Panteón de Roma y el Castillo Sforza de Milán ampliarán los horarios de apertura para gestionar mejor los flujos turísticos y permitir el acceso durante las horas más frescas y también en los momentos del día más compatibles con el horario laboral, informó este sábado el Ministerio de Cultura de Italia en una nota.

El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Turismo y el Ayuntamiento de Milán mantendrán abiertos los principales monumentos más horas de lo habitual cada día.

El Coliseo romano abrirá, además de los horarios normales, el viernes y sábado de las 19:45 a las 23:30 horas, mientras que el Panteón estará abierto todos los días hasta las 23:00, excepto los jueves.

El Castillo Sforza se mantendrá abierto también de 17:30 a 19:30 horas.

«Las aperturas nocturnas especiales del Coliseo y el Panteón ofrecen la oportunidad de experimentar, en un entorno particularmente evocador, dos testimonios universales de la historia y el ingenio humano. Hacer que estos lugares sean aún más accesibles fomenta el conocimiento y fortalece la conciencia sobre su valor», explicó el ministro italiano de Cultura, Alessandro Giuli, en un comunicado.

Este experimento «es fruto de conversaciones con guías turísticos y profesionales del sector y responde a las necesidades de viajeros y ciudadanos», comentó el ministro de Turismo, Gianmarco Mazzi. EFE

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