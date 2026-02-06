El colombiano Borja confía en que su nivel en América lo lleve de nuevo a Europa

México, 6 feb (EFE).- El colombiano Cristian Borja, defensa del América mexicano, confió este viernes en que el crecimiento que ha tenido con este equipo lo lleve de nuevo a jugar en Europa.

«En este momento no sé nada de ninguna oferta. Gracias a Dios he crecido mucho y espero crecer más para ayudar al equipo. Estoy feliz en el América, al que espero darle mucho más y bueno, pues si van a llegar las propuestas, ojalá que Baños me deje ir», afirmó el zaguero en referencia a Santiago Baños, presidente deportivo del equipo.

A sus 32 años, Borja, quien ha jugado en equipos como Sporting de Lisboa y Alanyaspor, de Turquía, espera que su trabajo en las Águilas también le abra un lugar en su selección, con la que tuvo participación en las eliminatorias de la Conmebol para el Mundial 2026.

Respecto al lento arranque que tuvo el América en el Clausura local en el que marcha en la novena posición con un triunfo, dos empates y una derrota, el nacido en Cali aseguró que nunca dudaron en que empezarían a mejorar.

«Nunca nos preocupamos, siempre estuvimos tranquilos, sabíamos tarde o temprano íbamos a anotar, sí había cierta inseguridad por la falta de gol, pero en el interior sabíamos que debíamos tener paciencia y así fue. Ahora debemos mejorar aún más», señaló.

Borja reconoció que en este año, la obligación del equipo, además de trascender en la liga, está en tratar de obtener el título de la Copa de Campeones de la Concacaf, que tanto se les ha negado.

«Estamos tranquilos por el plantel que tenemos. Estamos ocupados en crecer para destacar en los dos torneos que tenemos, sobre todo en la Concacaf», apuntó.

Para lograrlo, dijo, será trascendental el aporte de los brasileños Rodrigo Dourado y Raphael Veiga, refuerzos que llegaron para esta campaña.

«Estamos muy contentos con sus llegadas. Rodrigo nos ha ayudado mucho y Raphael ha mostrado cosas muy buenas y esperamos que nos pueda aportar eso que tanto necesitamos al frente», concluyó.

En la quinta jornada del Clausura el América recibirá al Monterrey este sábado. EFE

