El colombiano Carlos-Manuel Vesga nominado por primera vez al Emmy, por ‘Pluribus’

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Los Ángeles (EE.UU.), 8 jul (EFE).- El actor colombiano Carlos-Manuel Vesga fue nominado por primera vez al Emmy como mejor actor de reparto en una serie de drama por ‘Pluribus’, junto a Patrick Ball, Shawn Hatosy, Gerran Howell, Billy Crudu, Jack Lowden y Tom Pelphrey.

La serie, de Apple TV y ambientada en Albuquerque (Nuevo México), sigue a una escritora, Carol Sturka (interpretada por Rhea Seehorn, también nominada al Emmy) y a un grupo de personas inmunes a un virus alienígena que vuelve a toda la humanidad feliz.

Vesga, de 50 años y oriundo de Bogotá, interpreta a Manousos, el gerente de un guardamuebles que vive en Paraguay y una de las pocas personas en todo el mundo que no se ha infectado con el virus.

El actor saltó a la fama en el año 2000, con la serie ‘Pobre Pablo’, y entre los proyectos de televisión en los que ha trabajado también se encuentran ‘Floricienta’, ‘Mujeres Asesinas’ o, más recientemente, la telenovela ‘Devuélveme la vida’.

En el cine, ha participado en películas como ‘Soñar no cuesta nada’, ‘La pena máxima’ o ‘Donde tú quieras’, y a lo largo de su carrera ha sido nominado a varios premios India Catalina, que se entregan en Colombia.

En la 78 edición de los premios Emmy competirá por el galardón a mejor actor con Patrick Ball, Shawn Hatosy y Gerran Howell (‘The Pitt’), Billy Crudup (‘The Morning Show’), Jack Lowden (‘Slow Horses’) y Tom Pelphrey (‘Task’).

‘Pluribus’ se ha llevado en total 18 nominaciones, entre ellas a mejor serie de drama, mejor actriz y actriz de reparto (Karolina Wydra).

El anuncio de las nominaciones estuvo a cargo de la actriz Liza Colón-Zayaes, de ascendencia puertorriqueña y conocida especialmente por la serie ‘The Bear’, y el actor y cómico estadounidense Jeff Hiller.

El periodo de votación para determinar las nominaciones de esta edición de los premios más reputados de la televisión finalizó el pasado lunes 22 de junio, y tiene en cuenta las series que se estrenaron del 1 de junio de 2025 al 31 de mayo de 2026. EFE

mrl-asg/agf

(foto) (vídeo)