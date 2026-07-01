El colombiano Dairon Asprilla refuerza al Bolívar para la Copa Sudamericana

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La Paz, 1 jul (EFE).- El Bolívar de La Paz anunció este miércoles al delantero colombiano Dairon Asprilla como su nuevo refuerzo para el resto de la temporada local y la Copa Sudamericana, en la que dentro de tres semanas se medirá con el Gremio brasileño en la eliminatoria de octavos de final.

El club celeste dio la bienvenida a Asprilla con un mensaje publicado en sus redes sociales y anunció que será presentado oficialmente este jueves en una conferencia de prensa en La Paz.

En un comunicado de prensa, la Academia destacó que el colombiano «está acostumbrado a marcar diferencia», algo que ya hizo en el fútbol de su país y en la Major League Soccer estadounidense, donde recibió el apodo de ‘Mr. October’.

«Después de diez temporadas en Estados Unidos, el célebre ‘Mr. October’ aterriza en la Academia para aportar experiencia, jerarquía y personalidad en la Copa Sudamericana y el campeonato boliviano», mencionó.

Asprilla vistió la camiseta de los colombianos Atlético Nacional, Alianza Petroleros y Millonarios, y también jugó en el club estadounidense Portland Timbers.

El colombiano se suma al ecuatoriano Billy Arce, otro refuerzo presentado hace poco por el Bolívar, que ayer anunció la salida del argentino Bryan Oyola.

Los celestes disputaron la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero pasaron a la Sudamericana al quedar terceros en su llave con 5 unidades.

Al mando del colombiano Alejandro Restrepo, que asumió la conducción de la Academia a fines de mayo, el club boliviano recibirá al Gremio brasileño en el estadio Hernando Siles de La Paz el próximo 23 de julio, en el partido de ida de las eliminatorias de octavos de final de la Sudamericana. La vuelta se jugará una semana después en Porto Alegre.

En el torneo local, que fue suspendido por los conflictos registrados en mayo y las primeras semanas de junio en la zona andina del país, el Bolívar va cuarto con 14 puntos. EFE

gb/gbf