El colombiano Julián Quiñones regresa a la convocatoria de la selección de México

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- El regreso del delantero colombiano Julián Quiñones, en las filas del Al Qadsiah saudí, destaca en la convocatoria de la selección mexicana para los partidos amistosos de octubre ante las formaciones de Colombia y Ecuador.

El seleccionador Javier Aguirre volvió a llamar a Quiñones, quien debutó con el Tri en 2023, luego de obtener la naturalización mexicana, para el duelo del 11 de octubre ante Colombia y del día 14 del mismo mes ante Ecuador.

Entre otros nombres destacados están el de Carlos Acevedo, guardameta del Santos Laguna, y Luis Romo, del Guadalajara, quienes también vuelven a una convocatoria.

Los jugadores europeos que están en la nómina son Santiago Giménez, del Milán italiano; Orbelín Pineda, del AEK griego; César Montes, del Lokomotiv ruso; Johan Vásquez, del Génova italiano, y Mateo Chávez, del AZ Alkmaar neerlandés.

No fueron convocados Raúl Jiménez, goleador del Fulham inglés, quien está lesionado.

Lista de convocados de México

Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara) y Carlos Acevedo (Santos Laguna).

Defensas: Mateo Chávez (AZ Alkmaar-NED), Ramón Juárez, Kevin Álvarez e Israel Reyes (América), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Lokomotiv-RUS), Johan Vásquez (Génova-ITA) y Jesús Gallardo (Toluca).

Centrocampista: Orbelín Pineda (AEK Atenas-GRE), Alexis Gutiérrez y Érick Sánchez (América), Erik Lira y Carlos Rodríguez (Cruz Azul), Luis Romo (Guadalajara), Diego Lainez (Tigres) y Marcel Ruiz (Toluca).

Delanteros: Santiago Giménez (Milán-ITA), Julián Quiñones (Al Qadsiah-KSA) y Germán Berterame (Monterrey). EFE

rcg/hbr

