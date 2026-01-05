El colombiano Luis «Pipe» Urueta gana como mánager del año en el béisbol dominicano

2 minutos

Santo Domingo, 5 ene (EFE).- El colombiano Luis «Pipe» Urueta ganó este lunes el premio de mánager del año del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom), por su labor al frente de las Águilas Cibaeñas.

Urueta fue elegido en la votación realizada por periodistas especializados que cubren las incidencias del torneo de béisbol invernal dominicano.

Para ganar la elección que reconoce el liderazgo, consistencia y la acertada gestión del plantel por parte de un dirigente durante toda la campaña, Urueta superó a sus colegas Víctor Estévez, de los Toros del Este, quien finalizó segundo y José Leger, de los Gigantes del Cibao, quien concluyó en el tercer lugar.

Esta es la segunda vez que el colombiano recibe dicha distinción, después de la campaña de 2021-22, cuando condujo a los Gigantes del Cibao a un registro de 23-17, conquistando el primer lugar de la serie regular en esa temporada, en la que posteriormente obtuvo el campeonato al derrotar en la final a las Estrellas Orientales en cinco partidos (4-1).

En su exitosa carrera en la Lidom, Urueta también cuenta con un premio al ejecutivo del Año, el cual logró como gerente general de los Gigantes en la temporada 2023-24.

La de Mánager del Año es la tercera distinción que conquistan las Águilas en las premiaciones de la temporada de la Lidom, junto a los premios Novato del Año, que recayó en Alberto Rodríguez, y Ejecutivo del Año, que logró el gerente general del equipo, Gean Guzmán.

A través de su liderazgo, Urueta logró llevar al terreno de juego una combinación de jugadores experimentados y jóvenes talentos con los cuales condujo al conjunto con sede en Santiago (norte) a la conquista de la primera posición en la temporada regular del campeonato dominicano, con una sobresaliente marca de 32 victorias y 17 derrotas. EFE

hr/mf/gf/laa