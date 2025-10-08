El colombiano Robinson López defenderá el título en la Vuelta a Guatemala

Bogotá, 7 oct (EFE).- El escalador colombiano Robinson López, del equipo GW Erco Shimano, defenderá el título en la Vuelta a Guatemala, carrera que se disputará del 24 de octubre al 2 de noviembre, con un recorrido de 1.400 kilómetros repartidos en 10 etapas.

López tendrá el respaldo de Brandon Rojas, Freddy Ávila, Juan Carlos López, Santiago Garzón y Sebastián Pinilla, según informó este martes el equipo dirigido por Luis Alfonso Cely.

Los seis corredores viajarán a territorio centroamericano el próximo 21 de octubre.

«Vamos a seguir trabajando para rematar muy bien la temporada. Estaremos en Guatemala y esperamos revalidar el título del año pasado con Robinson López en esta carrera internacional», dijo Cely, citado en un comunicado del equipo.

La Vuelta a Guatemala, el evento de mayor importancia para el ciclismo de ese país, celebrará este año su edición 64 con un recorrido que mantiene etapas tradicionales, como el circuito en el Anillo Periférico de la Ciudad de Guatemala, aunque también se aventura con un inicio inédito desde Teculután, en el departamento de Zapaca.

El año pasado, López ganó la carrera con más de un minuto de ventaja sobre sus más cercanos perseguidores y fue la primera victoria de un extranjero desde 2016, cuando se impuso el costarricense Román Villalobos.

También es la primera victoria de un colombiano desde 2014, fecha en que Alex Cano se apoderó del suéter amarillo con el equipo Orgullo Antioqueño.

El primer colombiano que ganó la Vuelta a Guatemala fue Samuel Cabrera. Lo hizo en 1980. El escalador, quien militó en el equipo Reynolds en la temporada 1986/1987, falleció en marzo de 2022 mientras trabajaba en su finca en Colombia al recibir el impacto de un rayo. EFE

