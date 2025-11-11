El colombiano Ronaldo Hernández aporta un grand slam a la paliza de Toros a Leones

2 minutos

Santo Domingo, 10 nov (EFE).- El colombiano Ronaldo Hernández aportó este lunes un grand slam al demoledor ataque de los Toros del Este en su cuarta victoria consecutiva, esta vez por 4-12 sobre los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana (Lidom).

El estadounidense Stephen Nogosek lanzaba en la cuarta entada cuando Hernández mandó la pelota por encima de la pared del estadio Quisqueya Juan Marichal de Santo Domingo.

Toros (9-7) ha anotado 22 carreras en los últimos dos encuentros.

Hoy contaron con tres carreras empujadas de Eloy Jiménez, con dos de Jeimer Candelario, dos de Gilberto Celestino, así como con anotadas e impulsadas de Rafadel Lantigua y Yairo Muñoz.

José Ureña, quien debutó el domingo con el equipo que dirige Carlos Estévez, lanzó tres entradas, le anotaron una carrera y ponchó a tres. A continuación emergió el cuerpo de relevo de Toros.

La victoria se la acreditó el relevista Chester Pimentel (1-0), quien tiró un episodio en blanco y ponchó a un bateador.

Por Leones (6-9), que han caído en sus últimos cuatro juegos, Héctor Rodríguez despachó la pelota del parque. Jonathan Guzmán y Alexander Canario empujaron una vuelta cada uno.

Yoniel Curet (0-1) permitió dos carreras en dos tercios de entrada, de dos ponches, y cargó con la derrota por los escarlatas.

TIGRES 0-4 ESTRELLAS

Magneuris Sierra anotó y remolcó una carrera, y el intermedista Robinsón Canó produjo una vuelta en su debut en la temporada, para que las Estrellas Orientales derrotaran este lunes a los Tigres del Licey.

El estadounidense Josh Lester pegó un triple productor de una carrera, Raimel Tapia y Carlos Martínez anotaron en una oportunidad cada uno para sumarse al ataque de las Estrellas (8-10).

El derecho Luis Ortiz se estableció por 4.1 entradas, en las que le pegaron cinco imparables sin anotaciones y ponchó a seis rivales.

El triunfo por los orientales fue a parar a la cuenta del estadounidense Peyton Gray (1-0), quien laboró dos episodios en blanco, en los que recetó cuatro ponches.

Por los Tigres (7-9), quienes fallaron en las 13 oportunidades de batearon con corredores en posición anotadora, Gustavo Núñez, Cristhian Adames y Mel Rojas Jr. pegaron dos indiscutibles cada uno.

Albert Abreu tiró (0-4) recorrió cinco entradas de cuatro carreras y perdió el juego por el conjunto azul.

Para este martes, Estrellas visita a Toros en La Romana, Gigantes del Cibao jugará con Águilas Cibaeñas en Santiago y Tigres se enfrentará con Leones en Santo Domingo. EFE

hr/hbr