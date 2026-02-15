El colombiano Sebastián Holguín se corona en la “Cerro Abajo” en Valparaíso

3 minutos

María José Rey

Valparaíso, 15 feb (EFE).- El ciclista colombiano Sebastián Holguín se coronó este domingo por primera vez en la vigésima segunda edición del Red Bull Valparaíso ‘Cerro Abajo’, la clásica competencia de descenso urbano que se disputa en la ciudad portuaria chilena.

Con un tiempo de 2:15.432, Holguín se convirtió en el “Rey del Puerto” restando segundos a todos sus rivales, reivindicando su posición de liderazgo en las clasificatorias en las que selló un crono de 5 segundos y 878 centésimas más.

“Fue impresionante, una gran carrera, puse todo en la bajada. Estoy muy muy feliz y voy a disfrutar este tremendo triunfo. Estuve muy tranquilo en la partida y sabía que podría bajar algunos segundos de mi tiempo de la clasificación”, aseguró Holguín tras ganar.

El ciclista de 21 años superó al francés Adrien Loron, quien con 40 años había tomado el liderato minutos antes y que terminó segundo con 2:16.221, mientras que el podio lo cerró el chileno Felipe Agurto a (+2,29).

Holguín abrochó su triunfo con una definición muy peleada, en el descenso más extremo de Latinoamérica con un desafiante circuito de 1,6 kilómetros que este año fue más técnico.

Agurto, subcampeón en 2024 y 2025, confirmó por qué era la máxima carta local, tomando el liderato de la competencia provisionalmente al ser el primero en bajar de los 2 minutos 18, que había sido el rango para superar.

“Muy emocionado, ojalá el tiempo sea el indicado y el correcto”, comentó tras cruzar la meta consciente de que los rivales a vencer cerraban la carrera.

La final enfrentó a los 16 mejores riders mundiales, que descendieron a toda velocidad, sorteando empinadas escaleras, curvas, saltos y obstáculos con el objetivo de consagrarse.

El corredor local se vio beneficiado de la caída del brasileño Roger Vieira, uno de los favoritos, que había finalizado en el cuarto lugar en la edición 2025 y ganador de Red Bull Génova Cerro Abajo, la parada europea de esta serie.

El defensor de la corona, el checo Tomas Slavík no pudo conseguir su quinto título tras imponerse en las ediciones de 2017, 2018, 2023 y 2025, y con un tiempo de 2:18.308 terminó en la quinta plaza.

Slavík peleaba por superar al chileno Antonio Leiva y el eslovaco Filip Polc, con quienes estaba igualados, pero siguen siendo los más exitosos en la historia de la competencia.

Mujeres al pedal

En la jornada matutina se realizó la ‘progression session’ que reunió a tres corredoras chilenas que obtuvieron un lugar para probar el track y continuar sumando experiencia en estas carreras.

Fernanda Quiroga, de 20 años, fue una de las destacadas riders que completó su recorrido abonando kilómetros a su carrera en el descenso que ya suma cuatro temporadas, luego de comenzar en 2022 mirando la competencia en la tribuna.

Las otras dos corredoras fueron la experimentada Paz ‘Pachi’ Gallo, campeona panamericana de descenso que vivió su tercera experiencia en el puerto y Fernanda Gildemeister, quien fue la única mujer presente en la edición 2023. EFE

mjr/laa

(foto)