El colombiano Urueta expresa su «pasión» al arribar a 100 victorias béisbol dominicano

3 minutos

Santo Domingo, 10 nov (EFE).- El dirigente de las Águilas Cibaeñas, el colombiano Luis ‘Pipe’ Urueta ha profesado su amor y pasión por la República Dominicana, donde ha escrito su nombre con letras doradas, al arribar a las 100 victorias en su recorrido como estratega en el béisbol invernal dominicano.

«Todos saben de mi pasión y amor por el país, me encanta estar aquí, me encanta el pelotero dominicano, no solamente por lo que me ayuda a mí a crecer, sino por lo que puedo ayudarlos a crecer a ellos», dijo Urueta, quien al llegar a este lunes mantiene a las Águilas (11-3) en el primer lugar del campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (Lidom).

Urueta, quien inició su carrera como dirigente en la Lidom en el año 2017, ha dirigido a los Tigres del Licey, Gigantes del Cibao y en la actualidad a las Águilas, en un recorrido en el que registra un balance 100-95, dejando detrás a figuras históricas como Manny Acta (99-71) y Nelson Norman (99-99).

El nacido en Barranquilla, hace 44 años, cuyo amor por el béisbol fue inculcado por su padre, es el primer colombiano en dirigir en la liga profesional dominicana, donde acaba de unirse a los estadounidenses Dean Treanor (206), Dave Jauss (162), Hub Kittle (159), Tom Lasorda (153), al puertorriqueño Lino Rivera (149) y Johnny Lipon (118), como los extranjeros que suman 100 o más victorias desempeñándose como mánager.

«Yo estuve aquí (República Dominicana) cuando jugador, este fue el nivel donde más permanecí, jugué aquí dos o tres años en la liga de verano, conocí de la cultura, conocí de mis compañeros y después, como coordinador y como mánager, también estuve aquí en la academia y entiendo de dónde vienen estos muchachos (peloteros jóvenes)», explicó Urueta, sobre cómo inició su relación con la República Dominicana desde los tiempos en los que era jugador en los circuitos minoritarios de los Diamondbacks de Arizona.

Al analizar el camino que lo ha llevado a su triunfo 100 en la Lidom, Urueta destaca el respaldo que le proporcionó Junior Noboa, actual Comisionado Nacional de Béisbol, quien le brindó la primera oportunidad de dirigir en el béisbol dominicano cuando era gerente de los Tigres.

«Yo estuve a punto de ser despedido varias veces por el Licey, pero Junior siempre me dio una oportunidad y aguantó, y en esta liga es por momentos y si en ese momento me hubiesen dejado libre o me hubiesen botado, quizás no estuviese aquí», dijo Urueta, al hablar a los medios en la ciudad de Santiago, hogar de las Águilas.

«Junior confió en el talento y en las cosas que sabía que yo podía hacer. Para mí la familia Noboa es la que me ha abierto las puertas», agregó el estratega, quien se coronó campeón de la Lidom en la temporada 2021-22, con los Gigantes.

Dominando la Lidom

Las Águilas es el equipo más dominante en la actual campaña del campeonato dominicano, siendo el único en contabilizar más de 10 victorias (11-3), un resultado en el que Urueta da crédito a la labor de sus bateadores.

«Creo que hay que darle mucho crédito a la ofensiva del equipo en esos momentos donde hemos venido de atrás», sostiene Urueta sobre la manera en la que su equipo ha respondido para sumar victorias.

Aunque son el mejor equipo del torneo, Urueta es enfático en que deben continuar mejorando, sobre todo en el aspecto defensivo.

«Hay que seguir pensando en los ajustes. Seguimos cometiendo demasiados errores forzados. No podemos seguir cometiendo esos mismos errores y para eso vamos a trabajar», explicó. EFE

hr/rsl/