El comandante kurdosirio se reunirá con responsables de Damasco en los márgenes de Múnich

1 minuto

Múnich (Alemania), 13 feb (EFE).- El comandante de la alianza armada liderada por kurdos Fuerzas de Siria Democrática (FSD), Mazlum Abdi, se encuentra este viernes en Alemania con motivo de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en cuyos márgenes se reunirá con representantes de Damasco tras el reciente acuerdo entre las partes.

Abdi viajó acompañado de la copresidenta del Departamento de Relaciones Exteriores en la autoproclamada Administración Autónoma Democrática del Norte y Este de Siria (AADNES), Ilham Ahmad, y está previsto que ambos mantengan encuentros con responsables del Gobierno sirio, informó la oficina alemana de la AADNES.

Según su comunicado, el comandante y la alto cargo kurdosirios también se verán con jefes de Estado y representantes de otros países, si bien no especificó cuáles.

Por parte de Damasco, asiste a la Conferencia de Seguridad de Múnich una delegación encabezada por el ministro de Exteriores, Asaad al Shaibani, quien ya ha celebrado una serie de encuentros bilaterales con el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Barham Salih, o su homólogo suizo, Ignazio Cassis.

El líder de las FSD llegó a Alemania apenas dos semanas después de que su alianza y el Gobierno sirio alcanzaran un acuerdo sólido para integrar en las estructuras estatales las regiones hasta ahora administradas por la AADNES.

El pacto comenzó a implementarse la semana pasada, pero las partes todavía negocian algunos aspectos clave, como los detalles de la integración de las FSD en el Ejército sirio. EFE

njd/pcc