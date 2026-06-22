El combustible se encareció un 20,7 % en la UE en mayo respecto a 2025 por crisis de Ormuz

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Bruselas, 22 jun (EFE).- El precio de los combustibles y lubricantes para el transporte personal en la Unión Europea aumentó un 20,7 % en mayo de 2026 en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos publicados este lunes por la agencia de estadística comunitaria, Eurostat.

La subida confirma el repunte registrado desde que Estados Unidos e Israel atacaron Irán a finales de febrero, lo que acarreó el bloqueo casi total del estrecho de Ormuz, un importante paso para el comercio de petróleo.

El incremento de mayo se produjo después de que los precios avanzaran un 12,9 % interanual en marzo y un 20,8 % en abril, tras una tendencia general a la baja hasta febrero.

En mayo, los precios aumentaron en todos los países de la UE y las mayores subidas se registraron en Bulgaria (+33,9 %), Luxemburgo (+32,2 %), Lituania (+30,8 %) y Rumanía (+30,4 %), mientras que el menor incremento correspondió a Hungría (+3,5 %).

Por tipo de carburante, el diésel se encareció un 29,0 % interanual en mayo y la gasolina un 16,2 %.

No obstante, en comparación con el mes precedente, el precio del diésel bajó un 5,8 %, mientras que el de la gasolina subió ligeramente, un 0,8 %.

Entre abril y mayo, el diésel sólo aumentó en Rumanía (+1,6 %) y descendió en el resto de los países comunitarios, con las mayores caídas en Alemania (-11,9 %), Grecia (-8,5 %), Estonia (-8,4 %) e Irlanda (-8,1 %).

En el caso de la gasolina, 23 países de la UE registraron subidas mensuales, lideradas por Italia (+6,9 %), mientras que Alemania (-5,6 %), Irlanda (-2,0 %) y Suecia (-0,7 %) anotaron descensos. EFE

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